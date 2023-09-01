國道車輛擦撞意外連翻10圈 駕駛未繫安全帶噴飛車外驚悚畫面曝光
國道3號北上46公里近樹林交流道入口匣道前，昨（31）日發生一起車禍，26歲鄧姓男子駕駛黑色轎車疑似操作不當與左側白色休旅車發生擦撞，隨即撞上匣道護欄，導致車輛連翻10圈，鄧姓小客車駕駛也因未繫安全帶在過程中被甩飛出車外，落地後頭部重創流血意識模糊，經救護車緊急送往板橋亞東醫院急救，目前仍在醫院觀察中。
記者吳嘉億／新北報導
從休旅車畫面行車紀錄器拍下整個過程發現，鄧男駕駛的黑色轎車不明原因先與白色休旅車發生碰撞，跟著車輛並重重撞擊到一旁的護欄導致翻車，鄧男瞬間從駕駛座被甩出車外，跟著車子翻滾後噴飛到約1層樓高後重落地，造成頭部受到重創。而休旅車駕駛沒有受傷並將車停放於路肩，等待警方詢問調查。
國道警察局第六大隊樹林分隊長林富貴表示，駕駛人、前座或小型車後座乘客均須依規定繫安全帶，未繫安全帶可依「道路交通管理處罰條例」處3,000至6,000元罰金；也提到高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。