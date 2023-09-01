毒鴛鴦缺錢花用搶永和銀樓 連換3輛小黃藏跡仍遭警逮
位在新北市永和區竹林路內的某銀樓，昨日晚間女子進入店內購買金飾，趁店家拿出金飾不備時趁機奪取後逃離，搭乘計程車逃離再由男友騎車接應逃逸。警方隨即組成專案小組追查，在案發12小時內，於今（1）日上午在三峽將2人逮捕，現場起出金項鍊及毒品，偵訊後依搶奪、竊盜等罪嫌將2人移送新北地方檢察署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
警方表示，48歲林姓女於昨晚7時多走進銀樓，以偷來的信用卡向老闆娘說要刷卡結帳買金項鍊，挑中一條重約一兩3分重、價值8萬5000元的金項鍊，在老闆娘取出後林女隨即轉身奪門而出，跳出一輛計程車揚長而去，犯案時間前後僅約2分鐘。
警方隨後立即組成專案小組並調閱監視器追蹤，中正橋派出所員警當場認出搶匪才剛在上個月24日涉及一起竊盜案，而騎機車接應男子正是林女的52歲陳姓男子。
據了解，2人因缺錢購買毒品及花費，才會聯手犯案搶銀樓，還刻意在逃逸過程中連換多輛計程車及換乘機車製造斷點，先是在犯案後搭上計程車離開，在到永和區永貞、保平路口時便下車改搭另一輛計程車直奔鶯歌區文化路，下車後再由男友騎機車接應至鶯歌區尖山路，最後改搭另一輛計程車到三峽區白雞地區躲藏，企圖藏匿行蹤影響警方追查。不過仍逃不過警方追查，於案發12小時內警方就掌握目標，前往藏匿處逮捕2人，現場也查獲金項鍊及毒品、吸食器及贓款，偵訊後依搶奪、毒品、竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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