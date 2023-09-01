海葵颱風發布海警！恐成穿心颱「滯留台灣海峽」 暴雨持續到周四
中央氣象局於20時30分發布第11號颱風海上颱風警報，目前中心位置在北緯 21.8 度，東經 128.0 度，即在鵝鑾鼻的東方約730公里之海面上，會在明（2）日接觸台灣外海，預計3日颱風穿越台灣後，導引氣流減弱，4日在台灣海峽近似滯留，東半部山區持續有大雨豪雨出現，要到禮拜四（7日）雨勢才會逐漸趨緩，會影響台灣時間很長，不過路徑受到低壓帶系統影響不確定性大，還請民眾留意颱風進一步動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員劉宇其說明，海葵颱風會逐漸往西北西前進，預計將在明（2日）天晚間接觸台灣外海，尤其台灣東北部海面東南部海面、巴士海峽注意颱風海上警報。
颱風逐漸靠近後，外圍環流影響台灣天氣，今天傍晚到入夜，北部已經出現比較明顯的雨勢，迎風面降雨將持續到明天（2日），越晚降雨狀況越明顯，目前已針對宜蘭山區、北海岸、基隆發布大雨特報。
到了明天（2日）深夜，北部、東半部、恆春半島、金門入夜後風勢變明顯，海葵颱風會持續往台灣前進，潛勢預報圖看來，週六朝台灣逐漸接近，清晨到上午發布陸上警報，通過台灣上空之後，颱風的速度會減慢，預計影響台灣時間拉長，提醒民眾注意。
隨著颱風逐漸接近後，東半部、北部降雨增加，開始會有大雨、豪雨發生，週日颱風逐漸通過台灣上空，東半部降雨很明顯、中南部逐漸增加，3日颱風穿越台灣後，由於導引氣流減弱，4日會在台灣海峽近似滯留，東半部山區持續有大雨豪雨出現，要到禮拜四（7日）雨勢才會逐漸趨緩，會影響台灣時間很長，不過路徑受到低壓帶系統影響不確定性大，還請民眾留意颱風進一步動態。