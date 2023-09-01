U18世界盃棒球賽／東恩納蒼2局狂飆4K 日本隊首戰10:0扣倒西班牙
2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽，今(1)日在臺北市立天母棒球場進行第二天的賽事，晚間最後一場賽事由西班牙碰上日本，日本隊全隊都有發揮，全場9支安打，輪番上陣的4名投手也成功壓制對方打線，六局就提前結束比賽，收下勝利。
記者吳政紘/綜合報導
日本隊的進攻從一局下開始，西班牙先發投手撒拉薩(Juan SALAZAR)首局送出3次保送，日本隊僅靠緒方漣的一支安打便攻下3分，來到二局上西班牙隊壓制不住日本打線，日本安打後便積極盜壘，西班牙緊急換投，換上右投手莫雷諾(Jordi MORENO)面對日本隊第四棒森田大翔，可惜無法壓制日本打線，被森田大翔擊出三游方向帶有2分打點的安打，比數來到7:0，隨後埋伏第八棒的知花慎之助再補上一支三壘方向落點巧妙的安打，送回跑者持續過大領先至8:0。
西班牙本場比賽打擊未有太多攻勢，日本隊4名投手合計送出9K，西班牙只敲出零星的兩支安打，遭到壓制，六局下日本隊緒方漣再敲出一支清壘的三壘安打，打回2分，比賽也以10:0提前結束，日本隊也順利收下首勝。
賽後日本隊監督馬淵史郎談起這場比賽表示，第一場比賽盡可能讓多一些選手上場磨練，獲得的經驗對於後面的比賽都有幫助，球隊也不會因為一場比賽就鬆懈，後續會繼續努力。