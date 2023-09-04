新店裕隆城9/28將開幕！4年前喊停「住宅區」　關鍵在這女建築師

房市／土城站上6字頭房價？信義房屋專家解析

▲永寧科技園區的產業人口紅利也帶動房市居住需求。（圖／資料照片）
▲永寧科技園區的產業人口紅利也帶動房市居住需求。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

土城過去給人鐵皮工廠林立、市容雜亂的印象，但近一兩年來房價卻屢屢上揚，甚至已有預售案開價6字頭，讓許多購屋族大吃一驚，信義房屋專家表示，土城鄰近多個科技園區，包括TPARK遠東通訊園區、頂埔科技園區、永寧科技園區，近日較新有中工雲宇宙AI園區上樑，預計2025年完工，預計之後科技產業將帶來更多居住人口紅利，支撐房市動能。

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信義房屋頂埔捷運店主任官文仕表示，土城的永寧捷運站、頂埔捷運站的產業各異，永寧捷運站周邊以商辦大樓行程的商辦聚落，而頂埔捷運站早期則以印刷電路板工廠、加工廠等其他工業型態為主。

官文仕觀察，隨著板南線土城延續頂埔段於2015年開通，土城的生活機能逐漸發展，也因科技業的進駐，帶動了居住需求，除了原先的鴻海總部，剛上樑的中工雲宇宙AI園區也是矚目亮點，官文仕表示，中華工程將位於土城工業區內的自有產業園區打造為中工雲宇宙AI園區，鎖定智能、綠能、AI產業，基地面積約1.6萬坪，完工後預計創造1.3萬個工作機會。

官文仕表示，因為永寧捷運站周邊多為工業用地，因此住宅區面積較少，在產業人口不斷進駐也讓永寧捷運站周邊的新建案屢屢上揚，預售案大樓單價約55-58萬，而中古屋單價約4字頭。

而因應科技業進駐，位於永寧捷運站與頂埔捷運站之間的頂埔運校重劃區應運而生，官文仕表示，運校重劃區腹地不大僅有10.5公頃，就在鴻海企業的廠辦後面，因為距離科技園區較近，吸引許多在園區工作的上班族青睞，小坪數物件單價來到58-59萬。

官文仕觀察，土城的購屋族群來自台北市、板橋外溢的購屋族群，因為土城位於板南線上，又緊鄰國道三號，很具交通優勢，因此吸引了仰賴交通的工作通勤人口，也有來自新店、雙和、板橋、南港等客群，因為負擔不起北市或新北第一圈房價，而以交通換取更新更大的居住空間。

除此之外，土城的重大建設還有統一集團的營運總部統一創新旗艦商辦大樓，屆時將形成新商圈，並有新創產業進駐、北土城交流道，而2027年預計完工的有國道3號中和交流道與土城交流道之間的北土城交流道，緩解目前上班交通擁塞情形，並有土城司法園區，捷運萬大線二期等重大建設，將為土城未來房市增加更多動能。
 

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