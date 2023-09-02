差點滅絕！研究：90萬年前全球人口 曾一度驟減至1300以下
全球人口在去年11月突破80億大關，未來該如何分配資源，讓這麼多人能在地球上生存，同時又不過度破壞環境，是全人類共同的課題。不過有一份近期的研究發現，人類祖先在演化過程中曾面臨嚴峻威脅，甚至一度瀕臨滅絕。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，這份刊載於《科學》雜誌的研究顯示，跨國科研小組，在針對逾3千名現代人進行基因分析時，發現約80萬至90萬年前，人類祖先的演化過程曾出現瓶頸，當時全球人口驟減到1300人以下，等於在短期內減少近99%，狀況維持了約11.7萬年之久。
至於人口銳減的原因，專家則推估，可能是因為當時地球處於一個劇烈變化的過渡時期，出現極端氣候、嚴重乾旱等情況。
不過，這場人口劇變，也可能導致新物種出現，該報告的資深作者、羅馬大學人類學教授曼齊（Giorgio Manzi）指出，這個瓶頸帶來的生存壓力，或許也催生了新物種：海德堡人（Homo heidelbergensis）。科學界普遍相信，海德堡人是歐洲尼安德塔人和遠古人類-丹尼索瓦人的共同祖先。
專家相信，上述發現開啟了有關人類進化研究的新篇章，有許多新問題值得繼續研究，比如古時人類如何克服氣候變遷災難、物競天擇是否加速人類大腦進化等等。