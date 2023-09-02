防範「海葵穿心颱」侵台！新北市災害應變中心：提升為一級開設
海葵颱風恐襲台！目前，海葵颱風位於新北市東南東方640公里海面上，以時速17公里向西北西轉西移動，持續南修，預計將於今(2)日中午前，發布陸上颱風警報，警戒區域為花東地區。目前北部海域及陸地未納入陸上警報警戒範圍，但是受外圍環流影響，中午過後仍會有大雨等級降雨情形，尤其以北海岸至東北角、東側及南側山區降雨最為明顯。
記者林盈君／綜合報導
新北市長侯友宜，於今日9時，指示新北市災害應變中心提升為一級開設，同時親自主持召開第2次工作會報，於會中指出，本次颱風為4年來首度登陸之穿心颱，市府團隊已全力戒備做好各項防颱預防性措施，包含孤島地區、原民部落、坡地社區之弱勢族群，預先撤離規劃及收容物資盤整，針對台9線、台9甲線、北107線及北107-1線等，易致災路段預置搶災機具，提前封閉橫移門及越堤道，並同步開放水門周遭紅黃線路段及部分校園臨時停車。
侯友宜並於會後，率隊前往板橋區浮洲橫移門視察防颱整備情形，聽取水利局報告高灘地撤離帳篷、遊樂設施及施工機具等各項超前部署作為及河道破堤工程巡檢成果後，特別提醒市府防災團隊，應重視市民朋友停車需求，並加強維持周邊道路交通動線順暢，滾動式更新替代道路資訊，因市區強陣風最大可達9級，仍須注意路樹及廣告招牌之強固措施。
並再次提醒民眾，本次颱風為穿心颱，預估外圍環流將對新北市帶來豪雨及強陣風，加上石門水庫將有調節性放水，新北市轄管18處橫移門，已於今日10時封閉，相關交通動態及停車資訊，均已發布於官網；另呼籲新北市民切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險之地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全。