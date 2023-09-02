推動30萬大軍成為「信賴產業」 賴清德：保全業是最佳治安守門員
民進黨總統參選人賴清德「全國保全產業後援會成立大會」上午成立，賴清德提出協助保全業者數位轉型等3大政見，希望保全業未來能成為高品質、有口碑的信賴產業。他指出全國警察人員9萬多人，但保全人力有30萬人，每年光是協助破案就有上百件，若加上社區民防和公寓大廈從業人員近百萬人，結合3者力量可進一步鞏固國防力量，讓國家更安全。
記者顏幸如／台中報導
「全國保全產業後援會成立大會」今（2）日上午在台中成立，由保全公會全國聯合會理事長張達錩擔任總會長。張達錩指出，總統府祕書長林佳龍2015年在台中市長任內，發表「保全是警察的夥伴關係」宣言，首創「台中市保全日」；2020年內政部長徐國勇進一步將12月30日訂為「全國保全日」，代表政府對這行業的尊重，也提高保全業社會地位、讓保全發揮更強大功能，每年助警破案上百件。
林佳龍指出，他在擔任立委時深感保全業的重要性，保全業30萬大軍深入每一棟大樓，協助很多犯罪預防和偵破工作，透過越來越多的全國表揚活動，民進黨希望提昇台灣的保全業成為有口碑、有身價的品牌，進一步成為信賴產業，也希望立委們支持《民防法》、《保全業法》相關條文的修改，賦予保全業更大權力與責任。
賴清德致詞時指出，警察相當辛苦，但全國警力只有9萬人，保全人員卻有30萬人，這幾年保全人員已成社會安全網的一環，是最佳治安守門員，平常除了長照服務、關懷社區扶助弱勢，疫情期間更是站在大樓第一線協助防疫。未來保全業必定要繼續壯大，政府也會推動修法，進一步確保從業人員的權益。
此外，賴清德主張由政府協助各公司數位轉型、讓保全業的服務範圍更廣、品質更好，進一步建構智慧大樓及智慧社區、智慧城市，協助政府一起打擊黑金槍毒詐騙、保護人民。
賴清德說，總統蔡英文提出全民國防的理念，除了職業軍人站在第一線、義務役守衛城鄉基礎建設，另一股重要力量就是民防，希望未來的立委支持保全業加入民防系統、做在地的一環保護社區大樓及各行各業，透過提高民防力量增強國防力量。