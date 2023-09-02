高雄保全連上42天班猝死 法官判公司賠89萬、可上訴
高雄一名徐姓保全被派駐到前鎮區「台塑王氏昆仲公園」當大夜班保全員，因連續上班42天暈倒送醫不治，徐母向保全公司提告求償149萬元，但高雄地院認定保全就職前就罹患高血壓，應負4成責任，判保全公司應賠89萬餘元，全案可上訴。
記者鄭婷襄／高雄報導
徐男109年6月起在高雄台塑王氏昆仲公園擔任保全，同年11月底在工作時突然暈倒，經送醫搶救3天後因出血性腦中風被宣告不治，死因為出血性腦中風，徐母認為兒子在109年10月16日至同年11月30日中間僅休假1天，發病日前連續42天出勤大夜班，每天工時達10.5至12小時。顯然因超時夜班工作、引發腦血管及心臟疾病，因此提告向保全公司求償149萬元。
高雄地院審理時，保全公司稱夜晚工作只有上鎖、每兩小時工作巡視，中間的時間都屬於備勤，可以自由休息，負荷並無過重，但法官認為夜間雖然上鎖，不代表無需執行監視性工作，否則夜間上鎖即可，又何須保全人員巡視？而且夜間工作生活作息顛倒，仍會導致身體調適負擔加重。
法官認為，徐男本身患有高血壓，卻在公司報到填寫個人健康資料時在高血壓欄位勾選「無」，因此徐男應對自己的死因負4成責任，但保全公司也應盡照顧義務，因此判保全公司應賠新台幣89萬多元，全案可上訴。