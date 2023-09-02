隋棠甩擾鄰風波！「新家絕美裝潢」終於完工 她曬驚人豪華內裝
女星隋棠2021年一家五口搬進大直豪宅，今年2月卻與鄰居發生噪音糾紛，起因是鄰居指控隋棠夫妻放任小孩製造噪音，且屢勸不聽還態度不佳，但隨後隋棠也發表聲明強調已經盡力配合對方，更透露該鄰居曾拿榔頭威嚇前住戶，雙方各說各話，還一度鬧上法院，但事件最終低調落幕。而昨（1）日隋棠新家裝潢完畢，她曬出廚房的美照，透露吧台是她和老公最喜歡的獨處地點，豪華內裝曝光後，引來網友大讚：「廚房好美又有特色！」
記者賴禹妡／綜合報導
隋棠昨日在臉書曬出新家一隅，她透露搬來這裡一年，一邊住一邊打點，終於讓理想中的廚房趨近於完成，她很感謝廚具設計團隊的細心溝通與規劃建議，讓廚具和室內設計互相襯托，她也幸福地分享，現在孩子們晚上睡著後，她最喜歡和老公Tony坐在吧台聊天，「他喝威士忌，我喝牛奶」。
只見隋棠的新家廚房，不僅擁有超大流理台，還有兼具中島功能的吧台，一旁還有植栽造景，在溫暖的黃光照射下，看起來更加溫馨。隋棠還拿著筆電坐在吧台，對著鏡頭露出甜美微笑，貌似偶爾會在此處辦公。
貼文曝光後，隋棠的新家美景引來網友留言大讚，「真棒的家」、「家中有吧台的感覺真的很棒」、「真的好美我好喜歡」、「中島下面能留空間放椅子很重要」、「超棒超有質感又溫暖的廚房」、「廚房好美又有特色」、「簡直跟夢想中的廚房一模模一樣樣」，也有網友恭喜隋棠，「搬離恐怖鄰居，太爽了」、「脫離之前那個地方了，讚讚讚」。