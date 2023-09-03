2023陸劇攻略／「古裝男神」全出爐 14部必追作品一次看
2023年陸劇推薦！《NOWnews今日新聞》整理14部話題陸劇，要看高顏值男神，必追鄧為《長相思》、成毅《蓮花樓》、楊洋《我的人間煙火》、肖戰《玉骨遙》；喜歡言情戀愛劇，不可錯過白鹿《長月燼明》、趙露思《偷偷藏不住》、迪麗熱巴《安樂傳》、丁禹兮《七時吉祥》、楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》；以劇情取勝的張頌文《狂飆》、秦昊《漫長的季節》、周迅《不完美的受害人》、劉亦菲《去有風的地方》、陳曉《塵封十三載》，口碑獲得不錯迴響，追劇片單一攤開，各種題材都有。
記者羅凌筠／綜合報導
誰是時下最夯的「陸劇老公」？仙俠虐戀劇《玉骨遙》由肖戰扮演深情師父，與愛徒相愛相殺，宿命般的悲劇賺人熱淚；楊洋在《我的人間煙火》扮演消防員，與急診室醫師甜蜜談戀愛，打火英姿清爽帥氣；最帥太子龔俊在架空歷史劇《安樂傳》與太子妃迪麗熱巴共創盛世，俊男美女組合超級養眼；成毅在古裝劇《蓮花樓》化身江湖遊醫，文武雙全屢破奇案；鄧為在《長相思》化身純情九尾狐，守候救命恩人。
古裝劇常見的「紅衣美人」明豔張揚，給人一種奔放、霸氣的印象，朱紅的綢緞又能襯托女主角冰肌玉骨、皮膚雪白，一出場就深深吸引觀眾目光，盤點2023年話題陸劇4大紅衣美人，包括《長月燼明》白鹿、《安樂傳》迪麗熱巴、《七時吉祥》楊超越、《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪，美得各有一番獨特韻味。
趙露思、陳哲遠主演的2023年最甜蜜陸劇《偷偷藏不住》席捲串流平台，故事從女主角如何從哥哥朋友眼中的「小孩」，一步步把按捺在心中的初戀走到雙向奔赴，細膩複雜的情感被封為「純愛劇天花板」，也再次證實趙露思的「旺夫體質」，繼《傳聞中的陳芊芊》丁禹兮、《長歌行》劉宇寧、《星漢燦爛．月升滄海》吳磊之後，再度捧紅搭檔CP陳哲遠。
陸劇除了講究製作費高昂、服化道精緻，演員卡司也是一大話題，不少電影界的影帝、影后逐漸回流電視劇，張譯、張頌文的刑偵犯罪劇《狂飆》觸及掃黑題材，細膩刻畫一代黑幫老大如何崛起與衰敗，是上半年的現象級陸劇，創下好口碑的還有秦昊的懸疑劇《漫長的季節》、周迅的律政劇《不完美的受害人》、劉亦菲的療癒小品《去有風的地方》、陳建斌的緝凶劇《塵封十三載》。
當紅流量小生擁有俊美臉孔、高䠷身材，宛如小說裡走出來的男主角，這其中有許多天菜其實出身自男團偶像，從表演舞台跨足影視作品，展現唱跳以外的演技實力，包括「X玖少年團」肖戰、「UNIQ」王一博、「雙孖JL」羅雲熙、「Mr.BIO」陳哲遠。
男星要穿戴古裝劇的頭套、妝髮、造型，非常考驗氣質、儀態和身材，在一齣接一齣的古裝劇裡，誰是駕馭古裝的男神佼佼者呢？《長相思》張晚意、鄧為；《玉骨遙》肖戰、《長月燼明》羅雲熙都是榜上有名，快來看看他們如何詮釋「仙氣」和「邪氣」2種面孔吧。