U18世界盃棒球賽／林維恩5.1局好投、邱鑫敲勝打　台灣6:1贏韓國

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首局下，開路先鋒許庭綸靠著對手接球失誤上壘，儘管陳睦衡犧牲觸擊失敗，林佳緯平飛球找手套，但中華隊攻勢在兩出局開啟，王念好把握得點圈機會掃出左外野安打，幫助中華隊扳平比數。
二局上，李承玟、李尙俊連續安打，並靠隊友犧牲觸擊護送攻佔二、三壘，但陳睦衡在守備中與金兌炫相撞，右腳踝被踩傷提前退場，改由張趙紘接替鎮守二壘。在得點圈危機下，胡孟智先是抓到回壘不及的三壘跑者，拿下關鍵出局數，接著林維恩再讓鄭安席揮空三振，成功化解危機。
雖然中華隊在二局下留下二、三壘殘壘，但三局下攻勢再起，王念好觸身球保送上壘，韓國王牌左投黃晙舒被抓投手犯規，讓王念好進佔二壘，並趁著暴投站上三壘，柯敬賢獲得四壞保送後，代打的邱鑫與李勛傑連續安打打回2分，黃天賜中外野安打再下一城，也將黃晙舒打退場，該局中華隊攻下3分大局，以4：1領先韓國。
四局下，林佳緯揮出二壘安打後，韓國第二投手金澤延連丟兩次四壞球保送，在滿壘情況下，邱鑫擊出中外野安打，中華隊再添1分，擴大至5：1領先。
中華隊先發林維恩主投5.1局被敲6安打失1分（非責失分），丟出6次三振和1次保送，有效壓制韓國打線，六局上接替登板的林鉑濬拆彈成功，讓韓國留下二、三壘殘壘。
六局下，柯敬賢安打上壘後，成功盜上二壘，接著邱鑫擊出內野滾地球，結果韓國二壘手暴傳，柯敬賢跑回中華隊第6分。七局上，林鉑濬在兩出局後連丟2個保送，但最後還是順利關門，幫助中華隊守住勝利。