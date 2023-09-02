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中颱海葵來勢洶洶！台鐵停駛班次、換退票資訊一次看

▲中颱海葵來勢洶洶，台鐵稍早公布停駛班次以及換退票資訊。（圖／台鐵局提供）
▲中颱海葵來勢洶洶，台鐵稍早公布停駛班次以及換退票資訊。（圖／台鐵局提供）

記者鄭妤安／台北報導

中度颱風海葵來勢洶洶，預計風雨將於今（2）日入夜後持續增強，東部、南部已有部分縣市宣布明（3）日停班、停課。台鐵9月3日至當日12時列車行駛概況如下：

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一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛，除了161次及165次僅行駛至潮州

二、東部幹線（樹林=花蓮間）正常行駛；（花蓮=台東間）停駛

（1）順行列車

台北往花蓮對號列車：台北站10時（含170次）前正常行駛，除了402、406、22、408、410、418、422次停駛，472次行駛至花蓮為止，186次行駛至七堵為止。 

台北往台東對號列車：停駛

台北往花蓮區間（快）車：正常行駛

宜蘭線（八堵=蘇澳新）正常行駛，視風雨狀況調整

北迴線(蘇澳新=花蓮)區間車：正常行駛，視風雨狀況調整

（2）逆行列車

台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間（快）車：停駛

花蓮往台北對號列車:正常行駛，除401、405、407、411、415次停駛

花蓮往台北區間（快）車：正常行駛，視風雨狀況調整

北迴線（花蓮=蘇澳新=頭城）區間車：正常行駛，視風雨狀況調整

宜蘭線（蘇澳新=八堵）正常行駛，視風雨狀況調整

（3）環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛

三、南迴線各級列車全區間停駛

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整

五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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