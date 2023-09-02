中颱海葵來勢洶洶！台鐵停駛班次、換退票資訊一次看

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二、東部幹線（樹林=花蓮間）正常行駛；（花蓮=台東間）停駛
（1）順行列車
台北往花蓮對號列車：台北站10時（含170次）前正常行駛，除了402、406、22、408、410、418、422次停駛，472次行駛至花蓮為止，186次行駛至七堵為止。
台北往台東對號列車：停駛
台北往花蓮區間（快）車：正常行駛
宜蘭線（八堵=蘇澳新）正常行駛，視風雨狀況調整
北迴線(蘇澳新=花蓮)區間車：正常行駛，視風雨狀況調整
（2）逆行列車
台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間（快）車：停駛
花蓮往台北對號列車:正常行駛，除401、405、407、411、415次停駛
花蓮往台北區間（快）車：正常行駛，視風雨狀況調整
北迴線（花蓮=蘇澳新=頭城）區間車：正常行駛，視風雨狀況調整
宜蘭線（蘇澳新=八堵）正常行駛，視風雨狀況調整
（3）環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛
三、南迴線各級列車全區間停駛
四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整
五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。
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