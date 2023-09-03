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Selina懷孕！家人反應不如預期　吐疏離過程：住同棟樓沒聯絡

▲Selina（右）懷孕前期與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡。（圖／TVBS提供）
▲Selina（右）懷孕前期與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/綜合報導

TVBS實境節目《光開門就很忙了》今（3）日播出第11集，Selina透露自己得知懷孕後，迫不及待與家人分享，原本期待大家會很開心聽到這份驚喜，沒想到他們卻是驚嚇比較多，她說：「當下內心有點難過，那陣子還與家人產生疏離感，明明住同棟樓，卻都沒什麼聯絡，直到有次與妹妹電話談心後，才了解他們是擔心大過喜悅。」Selina談起妹妹精心準備台東驚喜，她說：「再也壓抑不住自己的情緒，放聲嚎啕大哭，哭到隔天眼睛還有點睜不開。」

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▲任容萱（左一）準備驚喜送Selina（左二）慶祝小腰果到來。（圖／TVBS提供）
▲任容萱（左一）準備驚喜送Selina（左二）慶祝小腰果到來。（圖／TVBS提供）
任容萱剪輯過去幾年Selina帶全家人去威尼斯、羅馬等地玩的畫面，影片最後搭配感性文字告白：「謝謝妳的愛與付出，這可能是最後一次只屬於我們姐妹倆的小旅行，因為新的小生命腰果要到來啦！從妳宣布的那一刻開始，我們一家人被妳的喜悅與生命緩緩融化，只是我們步調走得比較慢，請原諒我們還來不及跟上妳超前的步伐，但妳要相信我們是最有愛的一家人。」

▲前排左起楊謹華、任家萱Selina、陳意涵、林心如、郭雪芙、後排左起任容萱、朱軒洋、陳昊森、章廣辰合照留念。（圖／TVBS提供）
▲前排左起楊謹華、任家萱Selina、陳意涵、林心如、郭雪芙、後排左起任容萱、朱軒洋、陳昊森、章廣辰合照留念。（圖／TVBS提供）
店長林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰、陳昊森，幫任容萱籌備星空電影院給任家萱Selina驚喜，一起慶祝「小腰果」（任家萱寶寶）的到來。任容萱藉此趟旅行，除了規劃Selina喜愛的行程之外，還親手準備過去Selina帶家人一起旅行的影片，搭配手寫告白文字，現場所有女成員看見畫面皆哭成一片，非常溫馨。

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