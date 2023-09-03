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INFINITE要求台灣妹不能變心！優鉉中文開嗆：見別的男人就要死掉

▲INFINITE久違合體在台開唱，成員要求歌迷不能愛上別的藝人。（圖／D-SHOW）
▲INFINITE久違合體在台開唱，成員要求歌迷不能愛上別的藝人。（圖／D-SHOW）

記者陳雅蘭/新北報導

南韓男團INFINITE今（3）日下午4點在五股展覽中心舉辦《COMEBACK AGAIN》演唱會，今天是台灣巡迴的第二場，歌迷反應比起第一晚來的熱烈，讓聖圭、東雨、優鉉、成烈、L、成種6位成員情緒高漲，優鉉甚至要求歌迷不能喜歡上別的藝人，用中文說：「見別的男人，就要死掉死掉！」笑翻全場3000名INSPIRIT（粉絲名）。

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▲INFINITE呈現《BTD（Before The Dawn）》經典蠍子舞。（圖／D-SHOW）
▲INFINITE呈現《BTD（Before The Dawn）》經典蠍子舞。（圖／D-SHOW）
INFINITE成員有備而來，各自展現苦學已久的中文，成種表示：「很高興見到你們！」優鉉說：「感覺比昨天的聲音更大，非常好good godd！」成烈：「太久沒見了，感覺好激動！」東雨笑喊：「我是INFINITE的老二！今天又見面很幸福！ 『相撲』、『相撲』。」但東雨是想表達「幸福幸福」，慘被其他人糾正發音：「相撲NO NO！」再次逗樂全場。

優鉉今晚負責炒熱氣氛，他不斷韓文夾雜中文表示：「昨天呢，到今天，這是我們第二天的演出了，果然呢，果然呢...比起昨天，氣氛更好！」他也提到這是INFINITE相隔5年合體，也是睽違5年再來到台灣開唱，雖然不知道下次再來是何時，優鉉就認為歌迷中間會「移情別戀」愛上別的偶像，優鉉說：「見別的男人，就要死掉死掉！」但大家還是為此刻聚首感到開心，頻頻用中文喊：「開心！真的真的！」成烈附和說道：「我們也真的很開心！」

除了閒聊，優鉉也當起「把妹高手」，表演完後氣喘吁吁地說：「這裡真的很熱，我想要去抱你們也抱不了！」大家也詢問全場是否有人是第一次看INFINITE的演唱會，豈料台下有不少歌迷是首次看INFINITE，優鉉就走到舉手的歌迷眼前，直問：「初次見到，覺得如何？」聽到「超帥的」答案後，他故作生氣回：「你們這些騙人精！」

演唱會進行到一半後，L終於開口說話，他表示：「我覺得比起昨天，今天氣氛更加火熱，所以我覺得不錯。今天開始的更早，所以在這麼熱的環境，大家盡情幫我們歡呼，我們會更有力量。我們在表演搖滾版本前面有放VCR，有展現給大家我們各自魅力的部分。」語畢後就帶來《Still I Miss You》、《Between me & you》等曲表演。

▲INFINITE新北演唱會Day2。（圖／D-SHOW）
▲INFINITE新北演唱會Day2。（圖／D-SHOW）

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