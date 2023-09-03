INFINITE要求台灣妹不能變心！優鉉中文開嗆：見別的男人就要死掉

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優鉉今晚負責炒熱氣氛，他不斷韓文夾雜中文表示：「昨天呢，到今天，這是我們第二天的演出了，果然呢，果然呢...比起昨天，氣氛更好！」他也提到這是INFINITE相隔5年合體，也是睽違5年再來到台灣開唱，雖然不知道下次再來是何時，優鉉就認為歌迷中間會「移情別戀」愛上別的偶像，優鉉說：「見別的男人，就要死掉死掉！」但大家還是為此刻聚首感到開心，頻頻用中文喊：「開心！真的真的！」成烈附和說道：「我們也真的很開心！」
除了閒聊，優鉉也當起「把妹高手」，表演完後氣喘吁吁地說：「這裡真的很熱，我想要去抱你們也抱不了！」大家也詢問全場是否有人是第一次看INFINITE的演唱會，豈料台下有不少歌迷是首次看INFINITE，優鉉就走到舉手的歌迷眼前，直問：「初次見到，覺得如何？」聽到「超帥的」答案後，他故作生氣回：「你們這些騙人精！」
演唱會進行到一半後，L終於開口說話，他表示：「我覺得比起昨天，今天氣氛更加火熱，所以我覺得不錯。今天開始的更早，所以在這麼熱的環境，大家盡情幫我們歡呼，我們會更有力量。我們在表演搖滾版本前面有放VCR，有展現給大家我們各自魅力的部分。」語畢後就帶來《Still I Miss You》、《Between me & you》等曲表演。