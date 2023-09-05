9元呱呱包今開吃！頂呱呱秀學生證免費吃薯球　必勝客99元披薩餐

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頂呱呱即日起至9月10日，全台門市（除桃園機場店不參與）推出「9塊雞重量桶」下殺68折，「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」特價只要369元（原價540元）。還有99元自由爽爽配優惠，呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊6塊(附田園醬)，4款美味點心「任選2樣只要99元」。
📌頂呱呱加購「呱呱包9元」！
9月5日至9月9日連5天，購買頂呱呱超值套餐或9塊雞重量桶，可享明星商品天天9元加價購，包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊、呱呱包，都能划算開吃，最多限省71元。提醒大家，每人每個套餐限購1組。
9月5日 加購呱呱包 特價9元（原價65元）
9月6日 加購雞脖子 特價9元（原價80元）
9月7日 加購地瓜薯條 特價9元（原價60元）
9月8日 加購阿勇雞塊 特價9元（原價65元）
9月9日 加購呱呱包 特價9元（原價65元）
📌秀學生證！頂呱呱免費吃薯球
適逢開學季，頂呱呱即日起至9月10日，限10天開跑「99呱狂節」祭出優惠，只要出示「教師證」或「學生證」，購買超值套餐或9塊雞重量桶，再「免費送薯球」1份，現省65元。
📌必勝客APP「披薩＋薯金幣＋飲料」99元
必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。