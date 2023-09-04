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基本工資審議8日登場！明年調幅上看3.5%　月薪破27K、時薪182元

▲基本工資審議8日登場，明年調幅上看3.5%，月薪達2萬7324元、時薪達182元。（示意圖／記者顏真真攝）
▲基本工資審議8日登場，明年調幅上看3.5%，月薪達2萬7324元、時薪達182元。（示意圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

一年一度的基本工資審議8日登場，將討論明年基本工資調幅，因應物價持續上漲，行政院已核定軍公教明年調薪4%，基本工資不得不漲，依據最新消費者物價指數（CPI）、經濟成長率來推算，明年基本工資有望連8漲，調幅將會超過3%、上看3.5%，月薪上看2萬7324元、時薪達182元。

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主計總處8月18日發布最新今年經濟成長預測值為1.61%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.14%，依據過去基本工資審議委員會，在討論基本工資調幅時，會考量「CPI調幅足額反映，經濟成長率則勞資共享」，依此原則計算，明年基本工資調幅為2.945%、將近3%。

但據了解，蔡政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，盼藉由內需產業景氣熱絡時，拉抬服務業薪資水準，盼改善低薪，且行政院也核定軍公教明年調薪4%，基本工資幾可確定將連8漲，且預計超越3%、上看3.5%。

現行基本工資為每月2萬6400元、每小時為176元，若以調升3.5%來計算，月薪調升將924元，來到2萬7324元；時薪則調升6元，來到182元。

自蔡英文總統上任以來，已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6400元，總調幅約32%；時薪則由120元調升到至176元，總調幅約47%，若扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%，明年若只調升3%至3.5%，會是蔡英文任內調幅最少的一次。

對於調升3%至3.5%，勞資雙方各有不同看法，勞方認為與蔡總統提出的3萬元目標相較，明年調幅須13.64%才能達成，幾乎是不可能，但至少比照軍公教調薪4%；商總理事長許舒博日前則表示，目前的景氣並沒有預期的好，且很多勞工現在都面臨無薪假問題，不過「漲幅假使在3%以內，產業界應該還可以接受」。

另外，勞動部長許銘春依慣例在審議委員會舉行前，會分別與勞資雙方委員會面，預計今晚先與7位資方代表餐敘，聽取資方代表意見，正式為勞資攻防拉開序幕。

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