基本工資審議8日登場！明年調幅上看3.5%　月薪破27K、時薪182元

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但據了解，蔡政府考量通膨對邊際勞工衝擊更大，盼藉由內需產業景氣熱絡時，拉抬服務業薪資水準，盼改善低薪，且行政院也核定軍公教明年調薪4%，基本工資幾可確定將連8漲，且預計超越3%、上看3.5%。
現行基本工資為每月2萬6400元、每小時為176元，若以調升3.5%來計算，月薪調升將924元，來到2萬7324元；時薪則調升6元，來到182元。
自蔡英文總統上任以來，已連續7年調漲基本工資，月薪由上任前的2萬8元，調升至2萬6400元，總調幅約32%；時薪則由120元調升到至176元，總調幅約47%，若扣除2021年因疫情關係，基本工資僅微調0.84%，明年若只調升3%至3.5%，會是蔡英文任內調幅最少的一次。
對於調升3%至3.5%，勞資雙方各有不同看法，勞方認為與蔡總統提出的3萬元目標相較，明年調幅須13.64%才能達成，幾乎是不可能，但至少比照軍公教調薪4%；商總理事長許舒博日前則表示，目前的景氣並沒有預期的好，且很多勞工現在都面臨無薪假問題，不過「漲幅假使在3%以內，產業界應該還可以接受」。
另外，勞動部長許銘春依慣例在審議委員會舉行前，會分別與勞資雙方委員會面，預計今晚先與7位資方代表餐敘，聽取資方代表意見，正式為勞資攻防拉開序幕。