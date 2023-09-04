基本工資有望連8漲！明年調幅上看3.5%　勞團：不夠有感、至少4%

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自蔡英文總統上任以來，已連續7年調漲基本工資，今年隨軍公教明年調薪4%，基本工資明年有望連8漲，且調幅將會超過3%、上看3.5%，月薪可能達2萬7324元、時薪達182元。
國立政治大學社會工作研究所副教授蔡培元指出，目前全台共有200萬勞工屬於基本工資族群，領最低基本工資月薪與時薪，占整體勞工20%左右，因此基本工資的調漲對勞工權益保障很重要。
他提到，很多人對於基本工資調高有疑慮，認為會導致薪資低的邊緣族群面臨失業、被解雇、減少工時的狀況，但以近10年數據來看，勞動參與率逐年提升，從2012年的58.35%，上升至去年的59.18%；失業率則逐年下降，從2012年的4.24%，降至去年底的3.67%，事實上，基本工資提高，會讓邊際勞工更有動力去找工作，因為工作所得比弱勢福利還多。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，據主計總處統計，今年前5月消費者物價指數（CPI）已較去年同期成長2.44%，而與民生最相關的食物類、更已成長達4.33%，顯然物價飆升情勢仍然相當嚴峻，應該調漲基本工資，維持勞工實質購買力；再者，各行各業宣稱缺工，大幅、有感的調漲基本工資，才能解決台灣長期以來低薪又缺工的困局。
台灣青年民主協會理事長張育萌說，基本工資保障弱勢勞工與初出社會的新鮮人，蔡總統執政以來，基本工資連年調漲，值得肯定，但如今面對通貨膨漲、物價與房租都漲價，年輕人不只需要擔心薪資漲幅是否能應對物，更害怕未來基本工資可能凍漲，每年都要「觀望」薪資是否會漲，呼籲蔡總統盡快兌現「最低工資」立法的承諾，才能解決年輕人對未來的不確定感。
至於勞方期待的調漲幅度為何？台北市產業總工會總幹事陳淑綸說，現行基本工資為每月2萬6400元，與當初蔡總統提出的3萬元，相去甚遠，明年調幅須13.64%才能達成，呼籲蔡總統兌現承諾，對於目前釋出調漲3.5%，對勞工還是不公平，明年軍公教都調薪4%了，為何廣大勞工才3.5%！
全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉也說，軍公教起薪比邊際勞工多，調幅卻較高，確實不公平，認為明年基本工資調幅至少要比照軍公教調薪4%。
孫友聯說，不會喊出要調漲多少，但一定要能反映物價、維持勞工實質購買力，以及回應社會對於經濟成長果實更合理分配的期待，本次亦是蔡總統任内最後一次審議基本工資，呼籲其兌現承諾，儘速完成《最低工資法》的立法，為未來最低工資調整，奠定更穩定、合理和透明的基礎；另外，政府也應關注台灣整體低薪問題，除了青年有低薪問題，中年人也面臨失業、低薪困境，呼籲政府拿出更有感的薪資政策來解決。