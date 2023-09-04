明年分發700人「金馬獎」 國防部：依役男志願選填或戶籍地為主
根據明年國防部預算書顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低的情形，國防部將分發義務役人員至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公在內之外離島服役，明年預計分發人數共約700人。國防部今（4）日說明，義務役男完成入伍訓後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。
記者邱新博／台北報導
國防部將於明年恢復一年期義務役，總人數預估約9100人，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，明年預計分發人數共約700人至外離島，平均每13名義務役人員中，就有1位可能到外離島服役，應適度增加義務役人員的外離島加給，並且縮短外島義務役期，鼓勵役男自願前往，來因應可能出現的管理問題。
對此，國防部今表示，依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。
有關人員訓練，國防部指出，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。
國防部說明，義務役役男服役期間，除可支領地域加給；並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。