郭台銘爆點名林志玲當副手！志玲姊姊發聲：會變成Barbie Land

明年分發700人「金馬獎」　國防部：依役男志願選填或戶籍地為主

▲明年義務役男將有「金馬獎」，國防部說明以志願選填或戶籍地於離島役男為主。（資料圖／記者呂炯昌攝影）
▲明年義務役男將有「金馬獎」，國防部說明以志願選填或戶籍地於離島役男為主。（資料圖／記者呂炯昌攝影）

記者邱新博／台北報導

根據明年國防部預算書顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低的情形，國防部將分發義務役人員至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公在內之外離島服役，明年預計分發人數共約700人。國防部今（4）日說明，義務役男完成入伍訓後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部將於明年恢復一年期義務役，總人數預估約9100人，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，明年預計分發人數共約700人至外離島，平均每13名義務役人員中，就有1位可能到外離島服役，應適度增加義務役人員的外離島加給，並且縮短外島義務役期，鼓勵役男自願前往，來因應可能出現的管理問題。

對此，國防部今表示，依規劃義務役役男完成入伍訓練後，以分發本、外島及中樞防衛等類型守備部隊為主。至於外離島人員之補充，依役男具備中、高專長；或戶籍設於外離島；以及志願選填分發為主。

有關人員訓練，國防部指出，一年役期義務役人員入伍完訓分發外島後，比照常備部隊志願役人員，可依訓練流路於外島實施駐地、專精、基地等完整訓練，區域內教育訓練資源可滿足施訓需求。

國防部說明，義務役役男服役期間，除可支領地域加給；並可依專長、職務及實際從事勤務支領相關加給。另義務役役期基於兵役公平原則，不會因服役地域而有所差異。

義務役「金馬獎」復活！13人會有1人中籤　學者建議鼓勵役男自願

國軍「鋼鐵人」再進化！國防部再投資億元研發外骨骼技術

習近平第三任期　國防部報告示警：推動解決台灣問題進程

美首度對台提供25億元軍事融資　國防部：有助強化防衛作戰能力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問