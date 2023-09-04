中華職棒／台鋼雄鷹新人全數簽下！壽山高中王柏傑簽約金470萬

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台鋼雄鷹今（4日）公布9名新人選手加盟條件及背號等資料如下：
【第一輪第七順位】投手 王柏傑（壽山高中）背號12
簽約金470萬元、激勵獎金100萬元
【第二輪第一順位】內野手 陳飛霖（崑山科技大學）背號3
簽約金440萬元、激勵獎金60萬元
【第二輪第七順位】捕手 陳世嘉（國立台灣體育運動大學）背號78
簽約金350萬元、激勵獎金60萬元
【第三輪第一順位】內野手 張誠恩（高苑工商）背號93
簽約金330萬元、激勵獎金110萬元
【第四輪第一順位】投手 曾奕翔（鶯歌工商）背號54
簽約金250萬元、激勵獎金80萬元
【第五輪第一順位】投手 巫柏葳（崑山科技大學）背號45
簽約金170萬元、激勵獎金65萬元
【第六輪第一順位】投手 林詩翔（大同技術學院）背號48
簽約金120萬元、激勵獎金50萬元
【第七輪第一順位】投手 郭俞延（國立體育大學）背號98
簽約金90萬元、激勵獎金70萬元
【第八輪第一順位】投手 黃群（南華大學）背號46
簽約金50萬元、激勵獎金50萬元
台鋼雄鷹透過今年季中新人球員選拔會選進並簽下9名選手，包含6名投手、1名捕手、2名內野手。首輪王柏傑為左投，選秀前被評價為類似王溢正類型，進職棒後戲劇性與王溢正成為隊友；去年選秀加入台鋼雄鷹投手李欣穎，為崑山科大首名職棒選手，今年同樣來自崑山科大野手陳飛霖、投手巫柏葳追隨李欣穎腳步，兩人1野1投特色都是「速度」，陳飛霖擁有飛快腳程，巫柏葳則是曾在2023中華職棒新人測試會上飆出149公里速球；陳世嘉是名捕手，三級棒球都在高雄，攻守兩端都有高度評價；張誠恩與台鋼雄鷹去年就結緣，球團「地方棒球振興計畫」第一站在高苑工商，當時台鋼雄鷹客座內野守備教練井端弘和親自指導，就對張誠恩留下深刻印象；曾奕翔、林詩翔、郭俞延、黃群都是投手，當中有自主培訓經驗、業餘成棒隊資歷，也有高中畢業潛力股。
除了9名新秀，台鋼雄鷹也在8月中透過交易獲得王溢正、翁瑋均、藍寅倫3位選手，同時也與樂天球團就王柏融契約權轉讓達成協議，不只強化戰力，也期待借重其豐富職棒經驗，帶領陣中年輕選手。台鋼雄鷹去年選進的創隊鷹雄們，經歷超過半個賽季的二軍例行賽，現正持續成長，而今年季中透過選秀、交易共迎來12位選手，有了這群生力軍加入，台鋼雄鷹將更加茁壯。