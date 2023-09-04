22歲西班牙天菜男星加布里「涉侵犯」遭逮補 威尼斯影展火速切割
22歲西班牙「天菜男星」加布里埃爾格瓦拉（Gabriel Guevara），因主演浪漫愛情電影《我的錯誤》火紅，日前他出席「義大利電影獎」，卻因涉嫌侵犯他人在典禮前一天遭逮，原本獲頒「最佳年輕演員獎」直接被取消。對此，同樣在威尼斯當地展開的威尼斯影展為避免外界誤會，緊急切割：「他與威尼斯影展毫無關係。」
記者黃雅琪／綜合報導
綜合外媒報導，加布里埃爾格瓦拉在法國涉嫌侵犯他人，被「國際逮捕令」通緝中，因此他抵達威尼斯後才會火速被警方帶走；原定要頒給他的「最佳年輕演員獎」取消後，主辦單位解釋「取消獎項」是暫時性的措施，全案調查完畢後才會做出最終決定。
由於「義大利電影獎」與「威尼斯影展」舉辦的地點相近，許多人誤會加布里埃爾格瓦拉是受邀出席「威尼斯影展」，因此威尼斯影展才會發出聲明，強調加布里埃爾格瓦拉與影展沒有關係，藉此劃清界線。加布里埃爾格瓦拉早年當模特兒出道，後參演電影《我的錯誤》扮演「壞男孩」，與繼妹大談禁忌之戀，深受影迷喜愛。
※【NOWnews 今日新聞
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