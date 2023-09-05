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「這些從腦損傷倖存的人，大腦仍然不停的發炎、受損，隨著時間越長、後遺症越多，包括神經功能受認知功能障礙等，甚至失智症風險亦高於一般人 4 倍以上，還可能引發失能，但目前缺乏相關治療藥物。」
國衛院透過降血脂老藥的小鼠研究，發現降血脂藥可以幫助大腦功能的恢復，若未來進入人體臨床試驗使數據更加完整，還能夠急診醫院合作在第一時間給予腦損傷患者適合的藥物，幫助神經修復。
為何創傷性腦損傷令人害怕？
國家衛生院細胞及系統醫學研究所博士陳倩玫指出，腦部受外力撞擊除了局部腦神經細胞死亡，更造成腦神經網絡大範圍受損，包含瀰漫性軸突損傷、神經樹突退化、和突觸消亡等，是一種不可逆的傷害。
為了解決成年人大腦神經元新生能力速度緩慢及可塑性有限，研究團隊發現降血脂藥「普羅布考」可以促進神經可塑性及神經發育特質，幫助腦神經細胞突起生長，且運用在小鼠的短期實驗中效果非常顯著。
降血脂藥物普羅布考立大功
陳倩玫指出，研究團隊是給予腦損傷後 4 小時的小鼠普羅布考後，腦源性神經營養因子的表現增加，特別在海馬迴齒狀迴等新生神經細胞及增殖中神經前驅細胞增加一倍，另外腦壞死區域減小 33 %。
除了腦神經網絡修復及重組改善外，研究亦發現，壞死腦區四周神經樹突及突觸皆大幅增加，與運動功能成正比，顯示小鼠的對稱性恢復、平衡與協調性有改善，故普羅布考可促進腦神經可塑性，改善腦損傷後的神經功能。
同時在空間與記憶學習、新穎物品辨識實驗中，腦受損老鼠也開始懂得分辨新東西與探索新事物，故普羅布考也可以降低腦損傷所引的認知障礙、改善記憶功能，有可能可以降低存者罹患失智症的風險。
普羅布考潛在副作用待確認
但因普羅布考是屬於降血壓藥，也有人擔心是否會對心血管造成影響，陳倩玫也分享，目前的小鼠研究只有給予短期的一週至三周的時間就有良好的神經修復效果，一般人服用降血脂藥普遍要吃到一個月以上。
如果未來有更多更長期的實驗數據去佐證，就可以更確認普羅不考的使用限制，例如腦損傷患者有無可能因服用普羅布考，使得新生神經過多，會產生大腦不正常的放電產生癲癇，也需要更多的實驗證實。
使用普羅布考最適合的時機？
另外普羅布考對於剛發生腦損傷的患者、受傷超過急性期或數年以上的患者使用藥物還有沒有效？陳倩玫說，小鼠實驗多是腦創傷後 4 至 6 小時候給藥，但實際上運用到人體還需要特別確認。
例如台灣很多獨居老人跌倒撞傷都不自知，甚至送醫後超過 24 小時，或者很多年後才發現自己有因為車禍或失足導致的腦部問題，這些長期的創傷是否還有神經修復的功效也值得探討。
此研究成果於今年 6 月發表於國際知名期刊《BritishJournal of Pharmacology》，若降血脂藥物普羅布考在未來於臨床試驗建立合適人體的劑量及療程，將有望擴大應用於創傷性腦損傷治療。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.諮詢專家:國家衛生研究院細胞及系統醫學研究所林秀芳研究團隊
2.資料來源:研究論文全文
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 車禍、獨居失足撞到腦損傷有救了！降血脂藥物普羅布考逆轉神經修復，避免失智