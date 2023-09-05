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青光眼造成視力衰退不可逆！中醫師提用 1 治療搶救視神經

▲青光眼造成視力衰退不可逆！中醫師提用 1 治療搶救視神經
▲青光眼造成視力衰退不可逆！中醫師提用 1 治療搶救視神經

Heho健康



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77 歲的姜先生，在 6 年前發現視力缺損，被診斷為青光眼。近年來，視力衰退日益嚴重，得知中醫師可施行眼針治療青光眼，故前往就診；施針治療數次後，視力衰退情形有明顯減緩，視野增加 3%，視神經萎縮區域沒有明顯增加。

收治個案的衛福部新營醫院中醫科郭俊佑中醫師表示，青光眼是一種視神經病變疾病，主要症狀表現在眼壓升高、視野缺損，大多數患者都是以眼藥水控制眼壓，其實也可以輔以中醫治療。

中醫眼針治療青光眼這樣做

郭俊佑說明，眼針對於黃斑部病變、青光眼、弱視、假性近視、飛蚊症、乾眼症等疾病都能起到一定的效果，再配合頭皮針、耳針效果更佳。

尤其是對於視神經萎縮、黃斑部病變等眼底疾病，可以配合特殊的針具針灸精明穴、球後穴等深層穴道，增加眼底的血液循環，進而增進眼底視神經的修復，甚至有機會恢復部分喪失的視力。

眼眶周圍的睛明穴、球後穴無法直直入針，需沿著眼球外肌肉層繞開眼球，深度約達 6〜8 公分。正確的眼針手法安全性高，不用太擔心會傷到眼睛，加上日漸進步的眼針針具大幅降低了進針不適及出血機會。

郭俊佑進一步解釋，即使不小心針太深碰到眼神經外圍的外鞘及總腱環時，因為這部份組織比較硬，針尖也會因難以刺穿而會被彎曲彈開，並不會傷害到眼睛。

那些人不適合使用眼針治療

郭俊佑提到，對針灸恐懼的人，眼針行針時無法放鬆會讓眼周肌肉痙攣出力，這樣會導致眼針與肌肉纖維糾結導致進針困難與痠痛感，這時通常會出針等待病患調整心態放鬆後再進行。

不過，如果太畏懼針灸的人可能就不太適合這種療法，或者可以考慮改用雷射針灸的方式針灸眼周穴道，能夠做到完全無痛，雷射針灸也時常用在怕針兒童假性近視的治療。

諮詢專家：衛福部新營醫院中醫科 郭俊佑中醫師

文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 青光眼造成視力衰退不可逆！中醫師提用 1 治療搶救視神經

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