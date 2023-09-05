颱風假後提神限定！星巴克今起買1送1　全家咖啡「買6送6」可寄杯

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星巴克飲品今（5）日買1送1優惠，活動當日11:00-20:00，至門市購買2杯特大杯風味／冰熱一致的全品項飲料，且「兩杯均加價更換為植物奶」，其中1杯由星巴克招待。明（6）日換好友分享日接力登場，同樣於11:00-20:00到星巴克門市，只要購買2杯特大杯同品項飲品，其中1杯就由星巴克招待、
要注意的是，兩天活動都是每人最多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
🟡全家9/6單品咖啡買6送6
全家每月好咖日將於9月6日登場，APP隨買跨取限定，單品美式、拿鐵通通買6送6，於9月6日上午10點限定開賣，大杯單品美式原價100元、中杯單品美式原價80元／杯；大杯單品拿鐵原價110元、中杯單品拿鐵原價90元／杯，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於中杯單品美式最便宜35元開喝，用經典咖啡的價格，無痛升級成職人嚴選的單品咖啡。