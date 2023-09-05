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颱風假後提神限定！星巴克今起買1送1　全家咖啡「買6送6」可寄杯

▲颱風假後提神咖啡優惠，包括有星巴克買1送1，還有全家美式、拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）
▲颱風假後提神咖啡優惠，包括有星巴克買1送1，還有全家美式、拿鐵買6送6可寄杯。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

颱風假結束後別傷心！上班、上課提神必備的咖啡優惠又來了，星巴克今（5）日限定優惠，至門市購買2杯特大杯飲料，且兩杯均加價更換為植物奶，其中1杯由星巴克招待。且明（6）日星巴克換好友分享日接力登場，只要點2杯特大杯飲品，其中1杯由星巴招待；明（6）日還有全家好咖日優惠即將登場，單品美式、拿鐵通通買6送6，於9月6日上午10點APP限定開賣，不僅相當於5折優惠，還可以寄杯，咖啡控趕緊先囤貨。

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🟡星巴克買1送1
星巴克飲品今（5）日買1送1優惠，活動當日11:00-20:00，至門市購買2杯特大杯風味／冰熱一致的全品項飲料，且「兩杯均加價更換為植物奶」，其中1杯由星巴克招待。明（6）日換好友分享日接力登場，同樣於11:00-20:00到星巴克門市，只要購買2杯特大杯同品項飲品，其中1杯就由星巴克招待

要注意的是，兩天活動都是每人最多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

▲日本東京一家星巴克在廁所門把上設密碼鎖，而開門密碼就藏在收據中，降低被當免費公廁的頻率。（圖／記者徐銘穗攝）
▲星巴克今明兩天都有買1送1優惠，不過5日需要加價更換為植物奶才享優惠，明（6）日則是只要購買特大杯即享買1送1。（圖／記者徐銘穗攝）
🟡全家9/6單品咖啡買6送6
全家每月好咖日將於9月6日登場，APP隨買跨取限定，單品美式、拿鐵通通買6送6，於9月6日上午10點限定開賣，大杯單品美式原價100元、中杯單品美式原價80元／杯；大杯單品拿鐵原價110元、中杯單品拿鐵原價90元／杯，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於中杯單品美式最便宜35元開喝，用經典咖啡的價格，無痛升級成職人嚴選的單品咖啡。

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