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最新12組LINE免費貼圖！貓咪變超萌早安長輩圖　南投縣政府送40張

▲最新LINE免費貼圖出爐，貓咪化身超萌早安長輩圖，南投縣政府也豪送40張貼圖，另有中秋節貼圖別錯過。（圖／LINE、記者整理）
▲最新LINE免費貼圖出爐，貓咪化身超萌早安長輩圖，南投縣政府也豪送40張貼圖，另有中秋節貼圖別錯過。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

遠離颱風天，快來下載本周全新LINE免費貼圖！LINE今（5）日在貼圖小舖上架3組新貼圖，不只可愛、每組都多達16張圖案；《NOWnews今日新聞》另挖出未上架隱藏版，「祕密貓」變身超萌早安長輩圖，12組免費貼圖用來問候早安、晚安、說謝謝都很好用。

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此外，南投縣政府為了推廣交通安全，和插畫品牌摩沙熊合推40張「貼圖」，將道安觀念融入設計中，將讓民眾免費使用。不過要注意，南投縣政府提供的是40張JPG照片檔，並非製作成LINE貼圖，民眾若要使用，得先將照片下載儲存到自己的手機相簿，使用轉傳照片形式分享。

📍南投縣政府40張貼圖：https://reurl.cc/LA8Qlx（點此下載）

▲南投縣政府推出40張摩沙熊交安「貼圖」免費下載，但要注意這是JPG照片檔，並非LINE貼圖。（圖／南投縣政府）
▲南投縣政府推出40張摩沙熊交安「貼圖」免費下載，但要注意這是JPG照片檔，並非LINE貼圖。（圖／南投縣政府）
🟡貼圖小舖9月5日新上架

📍小三美日×懶懶怪療癒你的可愛生活（點此下載）
下載期限：2023/10/5
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▲LINE免費貼圖「小三美日×懶懶怪療癒你的可愛生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小三美日×懶懶怪療癒你的可愛生活」。（圖／取自LINE）
📍LINE TAXI × 黑噗娃（點此下載）
下載期限：2023/10/4
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▲LINE免費貼圖「LINE TAXI × 黑噗娃」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TAXI × 黑噗娃」。（圖／取自LINE）
📍袋鼠金融 Roo 來 Roo 好野（點此下載）
下載期限：2023/10/5
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▲LINE免費貼圖「袋鼠金融 Roo 來 Roo 好野」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「袋鼠金融 Roo 來 Roo 好野」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物 × 祕密貓（點此下載）
下載期限：2023/9/28
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 祕密貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 祕密貓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 霸蒜與麻雞（點此下載）
下載期限：2023/10/4
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 霸蒜與麻雞」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 霸蒜與麻雞」。（圖／取自LINE）
📍悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/22
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▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
📍新光三越吃貨小夥伴（點此下載）
下載期限：2023/9/27
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▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）
📍LINE禮物 × 一事吳陳（點此下載）
下載期限：2023/9/16
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▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 一事吳陳」。（圖／取自LINE）
📍DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/21
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▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「DARPHIN朵法官方限定療癒貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 尾熊仔（點此下載）
下載期限：2023/9/13
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▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 尾熊仔」。（圖／取自LINE）
📍MISS DIOR情人節浪漫貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/30
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」。（圖／取自LINE）

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