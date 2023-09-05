氣象主播王軍凱遭投訴！反嗆觀眾5小時後改口了：發誓再也不廢話
氣象主播王軍凱昨（4）日上午在臉書貼出觀眾投訴電視台的信件，批評他「廢話太多，觀眾要知道氣象重點內容，不要聽廢話」，王軍凱回嗆「林北不想改、不爽改、也無法改」，但到了下午，他再度發文，改口：「我發誓，我再也不廢話。」
記者楊穎軒／綜合報導
一名觀眾指報氣象應該是要會解讀氣象局給的資訊，這次海葵颱風來，王軍凱竟說北部地區不會出現強陣風，要他來桃園看看看什麼叫強陣風，稱他靠自己的判斷和一張嘴亂報颱風動態，「真的很無言...根本聽不懂他到底是在報氣象呢？還是在講廢話？」
對此，王軍凱本人回覆，每一節氣象和每次粉專的發文都強調地形效應、北部會有強陣風，預報的資訊和氣象局一致，反嗆投書者：「不懂可以問，我願意教您！乖！拜託可以改進嗎？不行喔，這就像說我太帥，可以改嗎？林北不想改，不爽改，也無法改！」
相隔5小時後，王軍凱照常發文做天氣預報，不過附上一張出遊的全身照片，上頭P上一句話「我發誓，我再也不廢話，如果再廢話我就再發誓。」態度放軟許多，網友及好友緩頰：「不要太在意，有需要的話，號召一下我們去寫觀眾意見相挺。誰不會寫？你的好，觀眾都有看到，我家沒有第四台，都只看軍凱的小叮嚀」、「就愛看台視吳彥祖的專業廢話，不愛看的慢走不送」！