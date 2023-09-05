2023台灣設計展在新北！「O起來」主題結合在地人文 4大展區必逛
2023台灣設計展即將於新北市登場，本次設計展主題以「Ｏ起來」（讀音：圈起來），串連城市樣貌以及百工百業，將在地深厚人文結合文創展現給民眾，活動於10月6日至10月22日長達17天限時開跑，主展區包括新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心，此外，更延伸至捷運環狀線、新北29行政區，把藝術融入生活，還有首次亮相的智能衣物回收機，體驗科技美學結合環保的新改革。
記者鍾怡婷/綜合報導
「2023台灣設計展」首度於新北市舉辦，今（5）日召開展前記者會，新北市長侯友宜表示「新北市人口高達403萬人，是個擁有多元文化，山海並存的環狀城市，每個行政區的特色、樣貌大有不同，新北富含深厚的人文底蘊，希望透過本次展覽將創新思維的設計導入城市，以嶄新的視角展現新北市多元的樣貌，讓民眾透過文化設計更了解城市特色。」
今年的台灣設計展主題為「新北Ｏ起來」是串連、懷抱，回應城市的環狀樣貌以及運轉的百工百業，透過藝術設計結合在地能量，包括山河、民俗族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，將新北的特色圈起來，展現出不同型態的設計創作。
本次設計展主展區包含，新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心。而設計展的亮點除了人文底蘊的藝術品外，「環保展區」更首度亮相REFIT智能衣物回收箱，只要將衣物靠近就能辨別出是否為可回收的材質，該智能回收機在設計展搶先體驗後，接著也會在新莊運動中心、五股泰山體育場正式啟用。
市長侯友宜表強調，今年新北市政府串聯各局處攜手打造的新北設計展，不僅在三鶯地區展出，新北市29個行政區、捷運環狀線都有設計響應，更規劃多達129 條路線154場次的新北哩賀文化行旅行動展區，以及開放多處新北城市美學改造示範點。為期三週的設計盛宴將在新北市百花齊放，邀請民眾一起來感受富設計感又熱鬧滾滾的新北市。
📍【2023台灣設計展】
活動日期：10月6日至10月22日（活動共17天）
開放時間：平日11:00至20:00；假日11:00至21:00
主要展區：新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心
衛星展區：新北捷運環狀線
響應展區：新北29行政區