《中年好聲音》當場遭改分數 資深港星同理李玟感受戰強權
資深港星瑪俐亞（肥媽）在香港無線台（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音》擔任評審，曾發生和已故巨星李玟參加中國選秀節目《中國好聲音》，被製作單位惡意對待的相同經驗。
記者蔡依庭／綜合報導
69歲肥媽出現在不少港劇或電影，鮮明形象深植人心。身為資深前輩的她，對於李玟生前疑因認為《中國好聲音》遊戲規則有問題，怒斥製作組為選手抱不平，在她個人平台發表看法。肥媽自爆在TVB音樂選秀節目《中年好聲音》擔任評委時，也發生過分數被篡改的情況。肥媽在片中表示：「做評委，李玟那個做法我也做過。我在做香港《中年好聲音》，按18分，電腦顯示卻給了17分。雖然是在錄影，0.1秒之內我也一定要改，所有現場觀眾都拍手。他們 (導演) 常說『妳是很外國人的性格』，我都不知道是什麼意思。」
肥媽坦言確實有人想靠後台拉攏關係、獲得好處，「有些人跟我講過，某某某什麼的女兒，是什麼局長的親戚，聽完我都說『怎麼了』？我也不想認識他們。因為我不受任何人影響，我沒有包袱。我不會允許走音的人拿到第1名，我不管」。肥媽認為做人一定要有原則，「起碼要尊重我自己的職業，人家才尊重你，為了錢轉來轉去，樂壇怎麼可以做好」。