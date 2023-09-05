子瑜媽媽現身岡山分局！透露想念女兒 跟警察拜託粉絲幫忙1件事
南韓女團TWICE的2023年世界巡迴演唱會《TWICE 5TH WORLD TOUR「READY TO BE」》如火如荼進行中，台灣籍成員周子瑜的媽媽黃燕玲就到高雄岡山分局，拍攝影片呼籲粉絲不要為了買演唱會門票，相信代購、轉讓等詐騙，黃燕玲表示：「我跟子瑜都不希望各位用旁門左道去參加演唱會！」
記者陳雅蘭/綜合報導
黃燕玲日前到岡山分局拍攝詐騙影片，她透露子瑜工作繁忙，非常思念女兒，除了4月有飛到首爾看TWICE演唱會，9月2日、3日也有到新加坡場次看子瑜，7日開始的歐洲巡迴，黃燕玲也會陪同女兒到處飛。
黃燕玲表示知道粉絲都會飛各國參加TWICE的演唱會，但希望歌迷不要因為買不到演唱會門票，而相信代購、出售轉讓等賣票資訊，她說：「票雖然難買，但不要因為一票難求，去買比官方售價還要高幾倍的黃牛票！」
子瑜媽媽表示：「我跟子瑜都不希望各位用旁門左道去參加演唱會！」警察也附和提到也要注意跟團、買機票的詐騙手法，「不管是出國玩或是到任何地方都要小心，詐騙集團會假冒客服人員，說訂票操作錯誤、要求重複扣款等藉口。要謹慎，詐騙真的太多，防不勝防，要匯款、傳資料都不行」。