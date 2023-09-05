在野黨連番砲轟進口蛋爭議 鄭文燦：政治操作不足為取
在野黨近來連番砲轟進口蛋專案，攻擊巴西蛋含致癌物、超思資本額爭議，另畜產會向農業金庫借貸，而非農發基金，藍營質疑農業金庫成為農業部的小金庫，前立委邱毅更指控民進黨利用蛋荒替總統參選人賴清德籌組選舉經費。對此行政院副院長鄭文燦今（5）日受訪表示，利用這次蛋價爭議，企圖做政治操作，不足為取。
記者陳威叡／台北報導
對於在野黨抨擊進口蛋專案，鄭文燦指出，台灣遇到國內雞蛋產量不足，缺口也相當大，當時包括像美國或日本也遇到禽流感，美國撲殺約5千多萬隻蛋雞，日本撲殺將近2千萬隻蛋雞，所以國際有缺蛋現象，當時這個缺蛋比例相當高，國內進口來源國也擴大到12個國家，當時約進口1億5千萬顆。
鄭文燦解釋，所謂價差就是到岸價格，加上市價差距，另外還有關稅30%、營業稅5%必要的管銷成本。當時黑市價格一台斤已經到達將近90元，甚至100元，所以也有必要進口來平抑價格。中央畜產會最終還是向農發基金核銷，同時中央畜產會平常的財務管理方式，中央畜產會平常資金調度，是向農業金庫借貸，此次進口差額補貼，能夠讓進口價格跟市價一致，這部分5.7億元，最終還是要向農發基金核銷。
鄭文燦表示，國民黨團指控是錯誤的，而至於其他的政治口水跟抹黑，認為是利用這次蛋價爭議，企圖做政治操作，「我想不足為取」。