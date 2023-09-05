基本工資調幅上看3.5%！工鬥喊不足：低薪問題應解決

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今年的基本工資審議委員會將在8日召開，由產官學勞等各界代表共同審議討論明年度的基本工資調整與否。根據基本工資工作小組會議紀錄，本次資方團體並沒有特別反對調漲，唯對於調整幅度仍尚未達成共識，必須仰賴審議委員會討論後才能拍板。
自蔡英文總統上任以來，已連續7年調漲基本工資，今年隨軍公教明年調薪4%，基本工資明年有望連8漲，且調幅將會超過3%、上看3.5%，月薪可能達2萬7324元、時薪達182元。
勞團批調幅不足 基層勞工難有感
對此，新高市產業總工會的理事長何政家表示，基本工資是一定要調，但光調個3%或3.5%，對於基層低薪的勞工，「實在不是太足夠」，如果今年無法達到3萬，等於宣告蔡英文的夢想破滅，未能在完全執政的8年內讓基本工資調漲到政治目標。
何政家說明，依據OECD薪資水準（Wage Level）指標，薪資低於中位數2/3，則屬於低薪（Low Pay）族群，而若依據我國主計總處最新統計，「110年工業及服務業受僱員工全年總薪資」中位數為50.6萬元，回推每月總薪資中位數的2/3為2萬8111元，因此，即便基本工資調高到2萬8000元，也都還未超過OECD的低薪標準。
此外，何政家提到，今年1至7月的消費者物價總指數年增率2.26%，是近十年次高，僅低於去年同期的3.16%；若以細項看，今年1至7月居住類的物價年增率2.21%，醫療保健類的1.86%，教養娛樂類的3.24%，都是近十年同期中最高的漲幅，顯見勞工在日常飲食、居住、醫療和教養上的負擔快速加劇，需要政府以更有感的基本工資漲幅來讓薪資不要被物價追上。
何政家認為，若基本工資沒調到3萬，就等於民進黨政府的政治承諾遲遲沒有兌現，而若調不到2萬8000元以上，則代表全國會有200萬以上勞工，薪資低於國際組織認定的低薪標準，如果基本工資這次只調3%，那實在很難讓基層勞工有感。
普來利實業工會理事長鍾孟沂分享，他身為一名零售業的勞工，在新竹一家居家修繕大賣場工作超過10年，負責收銀跟客服工作，但做了10年的薪資只有2萬7500元，而同公司的部分正職員工，甚至只領基本工資2萬6400元，自己的薪水扣掉勞健保自付額，比基本工資2萬6400元還低，「薪水那麼低，都是因為老闆不肯幫我們這群低薪員工調薪，所以我們就只能期待每年政府提高基本工資，才會逼著老闆為了守法，提高我們的薪水」。
勞工喊話政府：應落實基本工資3萬
「現在民生必需品價格越來越貴，但唯一不變的是我的薪水，如果不是省吃儉用，其實這樣的薪水是很難過活的」，鍾孟沂提到，工會很多次都呼籲公司要調高薪資，照顧員工，好的薪資待遇才能招募有能力的人，但是公司充耳不聞，反而叫這些領低薪的基層員工要學更多技能，負擔更多的工作，以彌補公司人力遇缺不補的問題。
鍾孟沂喊話，依據勞動部新聞稿，去年提高基本工資，就預估有超過232萬名勞工受益，等於占了台灣勞工人數接近1/4，其中也包含公司一部分的正職員工，接下來如果基本工資會再提高，「甚至連我也可能因此有機會提高薪資了，所以還是要呼籲政府，應該要落實基本工資3萬的政治承諾，因為台灣仍有不少勞工是靠基本工資過活，就像是我跟我的同事」。
移工「功德值」最高 照顧勞動應受重視
台灣國際勞工協會研究員陳容柔提及，2017年副總統賴清德時任行政院長，曾說「照顧服務員薪水3萬元若太少，就當做功德」，如果說「照顧勞動」的價值跟薪資不成比例，就是在作功德，那全台灣功德值最高的絕對是20幾萬名來自東南亞的家務移工，他們因為不受勞動法令保障，所以沒有工時上限、24小時待命。
如果用家務移工現在的月薪20000元計算，「他們的時薪只有27.7元！」陳容柔強調，從家務移工荒謬的低薪，就可以看到，在長照都要進入3.0的今天，「照顧勞動」卻仍然被視為是一種「廉價的勞動」。
陳容柔表示，去年4月30日，勞動部為了跟鄰近國家搶工，實施「移工留才久用方案」，修法讓在台工作一段時間的移工，有條件的可以從藍領移工升為中階技術人力。在資格條件上，只要家庭看護工薪資達到2萬3000元和通過語言測驗，雇主就可以申請。
「這是一個非常諷刺的政策」，陳容柔批評，既然政府都已經把他們視為技術人力，這樣的一群「人才」，居然連基本薪資都領不到，呼籲政府立即讓家務移工的薪資，提升到基本工資的水準，不要再將照顧勞動視為廉價的勞動，而是一個應該被重視、被肯定、被尊重的勞動。
當家務移工的薪資提升，長照家庭的成本也會上升。陳容柔指出，這其實是政府刻意製造出來「弱弱相殘」的局勢，政府退位、長照量能不彰，幾十年來把照顧的責任丟給個別家庭，讓長照這個公共議題，變成個別家戶裡面的勞資爭議，以次來規避政府的長照責任，所以，除了家務移工要有基本工資之外，短期的政策上，政府也應該補助經濟弱勢的長照家庭，在長期的政策上，應該把家務移工整合進整體的長照制度，廢除個別家庭聘僱移工的制度，不要再把照顧的責任視為每個家庭各自的問題，而是政府應該著手解決的、整體社會要一起面對的、公共的問題。
勞團盼具體政策：別只顧選舉，不顧勞工。
桃園市產業總工會秘書林莊周表示，依據詢問行政院人事行政總處後得到的資訊，我國總統目前薪資每月2700俸點加政務津貼，約為51萬，副總統薪資每月2000俸點加政務津貼，約為38萬；若副總統賴清德當選總統，等於加薪13萬，加薪幅度34%，如果是從直轄市長目前月薪約為20萬元推算，若柯文哲或侯友宜當選總統，等於加薪31萬，幅度更是高達155%。
然而，林莊周說，台灣勞工的基本工資，卻是連3萬都不到，而要加個3%，就還得承受資方恐嚇說會造成通膨、物價上漲、產業外移、失業增加等，好像台灣的社會問題都是因為勞工加薪造成的，與此同時，在桃園的中壢工業區乖乖工廠工作了2、30年的女工，薪資甚至只有2萬7000元，這樣怎麼生活。
林莊周喊話，面對這些位高權重，無須為生活憂慮的總統候選人，台灣勞工的希望非常卑微，就是期待這些人掌握權力後，能確實解決台灣低薪的問題，希望所有有意爭取總統大位的候選人，要能當選總統的選票中，許多人是領著不到3、4萬的薪資，艱苦地維繫一整家人的生活，要爭取勞工的選票，請儘速提出未來基本工資預計提升的目標，以及如何改善低薪的具體政策，不要只顧選舉，不顧勞工。