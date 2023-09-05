阿姆遭瘋傳身亡17年！3大疑點爆「複製人陰謀論」　官方緊急出面

美國饒舌天王阿姆（Eminem）在嘻哈圈被封為「嘻哈之神」，且被許多歌手公認具有巨大影響力，他曾發表過多首包含〈Not Afraid〉、〈The Monster〉、〈Love The Way You Lie〉等膾炙人口的歌曲。不過自2017年開始，卻陸續冒出阿姆早已離世的陰謀論，甚至還有人聲稱現在的阿姆其實是DNA複製人，近期網路上又突然爆出類似消息，讓阿姆發言人親上火線回應：「阿姆現在還好好活著。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 據英國《太陽報》報導，8月19日有網友在臉書粉絲專頁發文指出阿姆已經去世，還表示：「R.I.P Eminem（安息吧阿姆）！」引來數百萬名網友按讚討論，消息爆出後，阿姆發言人隔天立馬出面闢謠，指出阿姆現在明明就還好好活著，且他是被這種假消息嚴重騷擾的受害者，「請大家不要輕信網路上的謠言」。 ▲謠言指出，阿姆從2006年開始就有了極大變化，他的外貌上不只下顎線越來越明顯，且五官特徵也和先前有差異。（圖／翻攝自阿姆IG）不過，即使阿姆發言人已經火速澄清，但傳聞仍持續延燒，有網友重提2006年阿姆已經死於車禍的陰謀論，另一個版本則是阿姆因過量服用藥物去世，光明會因此採集阿姆的DNA樣本創造了複製人。這些謠言還指出，阿姆從2006年開始就有了極大變化，他的外貌上不只下顎線越來越明顯，且五官特徵也和先前有差異，另外歌詞風格和過去相比黑暗許多，這3大疑點讓網友們懷疑阿姆其實是複製人。 超級盃史上最大咖中場表演 嘻哈歌手阿姆、Dr.Dre齊聚梁朝偉遭熊抱、親吻 劉嘉玲質問閨密上山詩鈉：妳為什麼夾我老公熊熊人工受孕第2次就成功！曝老公第一反應直呼：好過分吳尊開箱奢華豪宅！打造泳池「旋轉滑水道」 夢幻裝潢曝光