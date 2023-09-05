勞動部為婦女與缺工產業打造雙贏就業計畫

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勞動部高分署指出，婦女再就業計畫是針對因家庭因素離職180日以上之婦女推動各項措施，包含全新的自主訓練獎勵、再就業獎勵以及雇主工時調整獎勵，其中自主訓練獎勵能於參加自主訓練後，最高核發3萬元，再就業獎勵是找到工作後一次性補助1.5萬元至3萬元，至於雇主工時調整獎勵則是每一職缺每月核發雇主3000元，最長12個月。
本次「婦女再就業計畫」，如二度就業婦女於自主訓練完成後，投入旅宿業或餐飲業等疫後缺工產業，除自主訓練獎助3萬元以外，經就業服務機構推介至專案缺工職缺就業，尚有機會申請「專案缺工就業獎勵」12萬元，形成雙贏。
分署長郭耿華表示，高分署推動婦女再就業計畫除了上述4大補助還提供2大秘笈，第1大秘笈是協助準備重返職場之婦女辦理「自主訓練工作坊」，透過專家一對一的指導協助婦女規劃自主訓練，精進職能提升就業準備力。第2大秘笈辦理「友善職場講堂」，鼓勵雇主規劃工時調整或部分工時並輔導申請工時調整獎勵，不僅獎勵雇主營造友善職場也提供婦女職場多元化的就業模式。
面對台灣高齡化、少子女化，導致勞動人口供給的縮減下，透過婦女再就業計畫，讓婦女投入勞動市場，成為填補國內缺工產業勞動力的最佳來源，為婦女與缺工產業打造雙贏！關於「婦女再就業計畫」及「疫後改善缺工擴大就業方案」內容，可洽詢高屏澎東分署各地就業中心，或撥打免付費客服專線0800-777888，將有專人提供諮詢服務；或上台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢。