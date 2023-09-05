超商外食族注意！7-11「隱藏增量版」驚喜登場 售價不變挑錯秒虧
大胃王快衝！7-11驚喜宣布，自9月6日起為期兩週，精選幾款微波鮮食加思樂冰「加量不加價」，微波食品重量增加20%、思樂冰升級特大杯免費，不過每款數量有限售完為止，購買前可以多留意一眼包裝，是否有增量標誌，相同的價格入手增量版，吃飽飽免多花錢。全家則是攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」，推出聯名香辣美食，包含早餐型飯糰、微波主食等。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自9月6日起推出為期2週的指定鮮食大份量新品，包括「天素地蔬-金沙烤豆腐義大利麵」（89元）、「握便當鐵板黑胡椒烤雞」（59元）、「真飽黑胡椒鐵板豬肉飯」（89元）免費增重20%，雖然免費增量活動長達兩週，不過僅限於指定品項，且數量有限售完為止，民眾在挑選錢可以注意一下商品是否有標上「增量標誌」，相同的價格，加大份量更滿足。
除了微波食品外，7-11經典人氣思樂冰也自9月6日至9月19日止，推出免費升級「特大杯」活動，全系列口味用大杯價格39元（16oz），即可享用原價45元的特大杯容量（22oz），再加上自帶杯扣5元的優惠，特大杯思樂冰只要34元爽喝。
全家則是攜手百萬網紅千千品牌「水水灶咖」，9月6日起陸續推出多款涮嘴的「辣台味」新品料理，包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」、「麻辣滷肉飯」、「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」5款香辣鮮食，將台式風味深入消費者的日常。
聯名新品還有9月13日開賣的「蒜辣雙醬麵」， 以濃郁芝麻醬加上特製蒜辣醬，搭配豆芽菜、炒豆干丁等配料，經典台式滋味，無辣不歡的饕客快衝一波。