台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

超商外食族注意！7-11「隱藏增量版」驚喜登場　售價不變挑錯秒虧

▲外食族注意，7-11指定鮮食增量不加價，限時兩週售完為止。（圖／7-11提供）
▲外食族注意，7-11指定鮮食增量不加價，限時兩週售完為止。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大胃王快衝！7-11驚喜宣布，自9月6日起為期兩週，精選幾款微波鮮食加思樂冰「加量不加價」，微波食品重量增加20%、思樂冰升級特大杯免費，不過每款數量有限售完為止，購買前可以多留意一眼包裝，是否有增量標誌，相同的價格入手增量版，吃飽飽免多花錢。全家則是攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」，推出聯名香辣美食，包含早餐型飯糰、微波主食等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11自9月6日起推出為期2週的指定鮮食大份量新品，包括「天素地蔬-金沙烤豆腐義大利麵」（89元）、「握便當鐵板黑胡椒烤雞」（59元）、「真飽黑胡椒鐵板豬肉飯」（89元）免費增重20%，雖然免費增量活動長達兩週，不過僅限於指定品項，且數量有限售完為止，民眾在挑選錢可以注意一下商品是否有標上「增量標誌」，相同的價格，加大份量更滿足。

▲7-11指定鮮食增量不加價，限時兩週售完為止。（圖／7-11提供）
▲ 7-11指定鮮食增量不加價，限時兩週售完為止。（圖／7-11提供）
除了微波食品外，7-11經典人氣思樂冰也自9月6日至9月19日止，推出免費升級「特大杯」活動，全系列口味用大杯價格39元（16oz），即可享用原價45元的特大杯容量（22oz），再加上自帶杯扣5元的優惠，特大杯思樂冰只要34元爽喝。

▲7-11思樂冰正式開賣，新增不同的容量、口味上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11思樂冰免費增量活動開跑，大杯價格可升級成特大杯容量。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家則是攜手百萬網紅千千品牌「水水灶咖」，9月6日起陸續推出多款涮嘴的「辣台味」新品料理，包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」、「麻辣滷肉飯」、「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」5款香辣鮮食，將台式風味深入消費者的日常。

聯名新品還有9月13日開賣的「蒜辣雙醬麵」，  以濃郁芝麻醬加上特製蒜辣醬，搭配豆芽菜、炒豆干丁等配料，經典台式滋味，無辣不歡的饕客快衝一波。

▲全家則是攜手百萬網紅千千品牌「水水灶咖」，9月6日起陸續推出多款涮嘴的「辣台味」聯名商品。（圖／全家提供）
▲全家則是攜手百萬網紅千千品牌「水水灶咖」，9月6日起陸續推出多款涮嘴的「辣台味」聯名商品。（圖／全家提供）

開學季不厭世！7-11美式、拿鐵第2杯10元　思樂冰升級特大杯免費

颱風假後提神！星巴克買1送1連喝2天　全家美式、拿鐵「買6送6」

全台通路激省／全聯牙膏、衛生紙買1送1　超商6品項買1送1有咖啡

4大超商防颱咖啡包！全家美式、拿鐵買1送1　7-11美式26元可寄杯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞