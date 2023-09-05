美景回不去了！廬山溫泉情人吊橋沖毀 許淑華定調不重建
海葵颱風帶來連日大雨，卡努颱風期間重創的南投縣仁愛鄉廬山溫泉區，因塔羅灣溪再度暴漲，不但沿岸飯店水淹2層樓高，通往馬赫坡的情人吊橋也遭沖毀、一旁啟用2年的布拉魯橋緊急封橋。縣長許淑華今前往勘災，確定情人吊橋不再修復，但精英村唯一聯外道路必須盡速搶修，以維護當地村民出入安全。
記者顏幸如／南投報導
海葵颱風在3、4日為廬山地區帶來累計雨量170.5毫米，但塔羅灣溪上游累計雨量破400毫米，導致下游溪水暴漲，不僅溪畔的飯店建物2樓以下被濁流淹沒，連清淤的怪手也因來不及撤離泡進大水裡。盧山溫泉情人吊橋4日遭沖毀、3年前落成的布拉魯橋，地基也遭河水掏空裸露。
許淑華在仁愛鄉長江子信、精英村長陳松柏陪同下前往勘災，她指出布拉魯橋是為了取代情人橋而建的替代道路，完工後情人吊橋轉為觀光性質及當地民眾行走的便道，經與原民會討論，吊橋沖毀後未來不再修復，但精英村唯一聯外道路的布拉魯橋必須盡速修復，以確保村民出入安全。
許淑華指出，布拉魯橋不僅地基遭沖刷掏空、橋墩裸露，連橋面都出現斷裂與分離狀況，目前處於預警性封閉狀態，封橋將使馬赫坡周邊民眾成為孤島，她會將該工程列為「最優先工程」，鄉公所已請契約廠商進行橋面回填與橋墩補強，必要的話也會請其他契約廠商協助，加速修復工作，維護精英村民出入安全。