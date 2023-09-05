項婕如「身心崩潰」後首露面！她親吐健康問題：沒什麼好抱怨
由張鈞甯、阮經天主演的電影《查無此心》，今（5）日舉行首映會，項婕如在片中飾演一名「天真菜鳥女警」，先前她陷入身心低潮，在IG吐露心聲：「打了數不清的點滴與針劑，我無法不去正視自己的健康，一天天在崩坍。」今日被問及此事，項婕如表示：「我有去曬太陽，之後會再去看中醫（蕁麻疹）！」她補充有重溫《查無此心》，看見移工的慘況後，轉念覺得自己也沒什麼好抱怨。
記者黃雅琪／台北報導
阮經天在《查無此心》演出「移工仲介」，笑說拍攝時撞傷游安順、黃鐙輝、項婕如，被大家封為「人間凶器」；回想撕心裂肺的哭戲，阮經天坦言：「要發洩情感不是難事，傷痛跟不舒服的地方要發洩很簡單，只是需要稍微克制。」他在片中淋雨挖屍體、繞著魚塭追捕移工，全程都處於髒兮兮的狀態，阮經天笑說：「我在這部片一直沒乾淨過！」
張鈞甯首次擔任監製，對於上映票房備感壓力，昨（4）日她度過41歲生日，今日首映現場電影公司特別準備一顆「血紅心臟」的造型蛋糕替她慶生，張鈞甯心懷感恩的說：「大家這麼忙，我何德何能，還能願意花時間為我慶生。」提到生日願望，她先是許願電影票房大賣，老友阮經天沒送禮笑說：「還沒送禮物很尷尬。」《查無此心》9月8日全台上映。