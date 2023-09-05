直擊SS501朴政珉現身台灣！長髮近況公開 撞臉日本第一牛郎羅蘭
韓團SS501由金賢重、許永生、金奎鐘、朴政珉、金亨俊5位成員組成，團體因2009年金賢重主演韓版流星花園《花樣男子》花澤類（韓國角色名為：尹智厚）、成員演唱電視原聲帶插曲〈因為我太傻〉，使得名氣三級跳、廣被台灣觀眾認識。其中，久違於台灣亮相的朴政珉，今（5）日特地為「樂天啦啦隊」林岱縈訪台，朴政珉以留至肩膀的柔順長髮示人，不同角度的帥氣模樣與「日本第一牛郎」羅蘭有幾分相似，近況令K-POP粉絲嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭／綜合報導
朴政珉13歲時通過街頭徵選後從事模特兒工作，國中3年級那年，他因為家境貧寒，無畏懼外界眼光拍攝保險套廣告，高中時也出演李孝利的酒品廣告。直到2005年，朴政珉透過節目《M! PICK》廣為人知；他原本要加入知名經紀公司「SM娛樂」，卻因為想要快點出道，最後選擇「DSP Media」並加入SS501；SS501也在韓版流星花園《花樣男子》的加持下爆紅，他們也是繼「東方神起」後，第二支登上台北小巨蛋的韓國男團，人氣非凡。
SS501於2009年紅極一時，但2010年開始成員各奔東西、簽至不同公司，雖然各自分屬不同經紀公司，但「DSP Media」聲明未限制其組合活動，故SS501現今狀態仍為單飛不解散；但因為久未合體，成員也漸漸消失螢光幕前。
朴政珉近期投入電視劇《名人》製作，最後一次亮相是在SBS的《射擊明星》節目上；5月時他更新IG近照，當時朴政珉為短髮造型；2023年9月5日時，他卻頂著一頭柔順長髮現身台灣，出席林岱縈的發片記者會，大家對於他的現身感到震驚。
朴政珉會出席林岱縈的記者會，是因為林岱縈的新歌《Calculate LOVE》是由韓國團隊「D_Answer」打造；「D_Answer」曾為夯團Wanna one製作歌曲〈Wanna One Go〉、〈Day By Day〉，近期夯劇《驅魔麵館2》的插曲〈Watch〉也是由「D_Answer」製作；而「D_Answer」的製作人為Kevin D，朴政珉則是Kevin D的學生，等同於林岱縈的師兄。
朴政珉為林岱縈獻上鮮花，並說道：「大家好，我是SS501的朴政珉，我為岱縈的新單曲《Calculate LOVE》應援，希望能有好的成績，Fighting！」林岱縈也用韓文回應：「真的很謝謝政珉哥。」而朴政珉久違公開露面，36歲的他臉上看不出歲月痕跡，駐顏有術讓人敬佩。