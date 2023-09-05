彩券投注機台大當機！晚間7時13分陸續恢復 台彩致歉說明原因
針對投注站機台在今（5）日傍晚出現大當機，台灣彩券公司最新回應表示，傍晚6時27分左右彩券系統對外連線服務異常，導致經銷商的投注機無法交易，影響銷售及兌獎服務，目前緊急搶修系統，並於晚間7時13分陸續恢復，也對此狀況造成不便深感歉意。
記者顏真真／台北報導
為迎接中秋節到來，台灣彩券公司今日上午才召開記者會宣布，今（112）年中秋加碼總獎金高達新台幣6.6億元，為歷年中秋第3高，其中超人氣「大樂透」自9月12日起加開100組100萬元；「威力彩」9月11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元；「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼，預估會額外增加23.3億元銷售額。
不過，今日傍晚卻傳出投注站彩券機台大當機的情況。有彩券行指稱，機台出現「通訊錯誤」的畫面，還以為是自己的問題，後來詢問其他家，發現大家都出現一樣的狀況，原本以為照著SOP走，重新開機就好了，結果還是都不行。
對此，台灣彩券公司也有最新說法，今晚6時27分左右彩券系統對外連線服務異常，導致經銷商的投注機無法交易，影響銷售及兌獎服務，目前緊急搶修系統，並於晚間7時13分陸續恢復，台灣彩券公司也對此狀況造成不便深感歉意。