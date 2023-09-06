378元爆吃飯店吃到飽餐廳！今14：00於APP開賣　規則與限額一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
而最殺優惠活動就屬「27折餐券」，於9月每週三下午14：00於寒舍生活APP準時開賣，今（6）日是首周開搶日，而最殺的超低優惠，就是下殺至每人387元，就能搶到原價1419元的台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」；另外，也有507元能搶到寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」；而礁溪寒沐的「川薈重慶水煮嫩肥牛」，也是超激價384元，每週每組商品限量22張，且每人限購一張，售完為止。
想搶優惠票券，僅限於「寒舍生活APP」上頭，需先下載APP後，並填入基本資料、註冊為會員才能開搶優惠券。且9月期間註冊成為會員，還立即送「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可至寒舍集團14間指定餐廳與酒吧使用。
另外，9月期間參加台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，有機會抽中五星住宿券，最大獎價值高達2萬6千元。
礁溪晶泉丰旅今（6）日也開始「限時快閃」活動，只賣3天。於飯店官網開賣定價逾兩萬元家庭溫泉客房推出3折起，四位成人入住，最低每人每晚僅1680元，贈自助式吃到飽早餐。優惠時間為今（6）日上午9點起至9月9日上午9點，入住日期為2023年9月6日起至2023年10月31日止。
另推出一泊二食，日式雅緻溫泉雙人客房兩人成行，每人每晚只要3350元起，享自助式早餐及三燔礁溪極緻壽喜燒吃到飽兩客，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，視覺繽紛的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋。