台灣虎航飛哪都899元！今上午10:00開搶　「秋冬大促」只限兩天

378元爆吃飯店吃到飽餐廳！今14：00於APP開賣　規則與限額一次看

▲寒舍集團9月每週三下午14:00，於寒舍生活APP準時開賣，內容包含台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」，下殺至僅需387元，今天是開賣的首日。（圖／寒舍集團提供）
▲寒舍集團9月每週三下午14:00，於寒舍生活APP準時開賣，內容包含台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」，下殺至僅需387元，今天是開賣的首日。（圖／寒舍集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

剛開學後的9月，飯店業者往往會推出超優惠好康。寒舍集團即日起至9月30日推出「APP兩週年慶典」活動，9月的每週三APP會員日當天下午14：00開賣，今（6）日是首周開搶日，需下載「寒舍生活APP」並成為會員，始能搶購台北喜來登、寒舍艾美等飯店的餐飲優惠，只要387元就能吃到原價1419元的台北喜來登十二廚自助餐廳午餐。另外，礁溪晶泉丰旅今（6）日也開始「限時快閃」活動，只賣3天，家庭溫泉客房推出3折起，四位成人入住最低每人每晚僅1680元。

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「寒舍生活APP」集結寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等四館資源，提供飯店最新資訊、線上購物、線上訂位訂餐與訂房等服務。此次歡慶APP兩歲，推出多種優惠。

▲寒舍生活APP今日14:00開賣優惠券，最優惠票券是每人387元就能搶到台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」。（圖／翻攝寒舍生活APP畫面）
▲寒舍生活APP今日14:00開賣優惠券，最優惠票券是每人387元就能搶到台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」。（圖／翻攝寒舍生活APP畫面）
而最殺優惠活動就屬「27折餐券」，於9月每週三下午14：00於寒舍生活APP準時開賣，今（6）日是首周開搶日，而最殺的超低優惠，就是下殺至每人387元，就能搶到原價1419元的台北喜來登「十二廚平日自助午餐券」；另外，也有507元能搶到寒舍艾美「探索廚房平日自助午餐券」；而礁溪寒沐的「川薈重慶水煮嫩肥牛」，也是超激價384元，每週每組商品限量22張，且每人限購一張，售完為止。

▲寒舍生活APP上，今日也能以507元，購得寒舍艾美酒店「探索廚房平日自助午餐券」。(圖／寒舍艾美提供)
▲寒舍生活APP上，今日也能以507元，購得寒舍艾美酒店「探索廚房平日自助午餐券」。(圖／寒舍艾美提供)
想搶優惠票券，僅限於「寒舍生活APP」上頭，需先下載APP後，並填入基本資料、註冊為會員才能開搶優惠券。且9月期間註冊成為會員，還立即送「會員禮200元餐飲電子抵用券」，可至寒舍集團14間指定餐廳與酒吧使用。

另外，9月期間參加台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店的「歡慶APP兩歲生日」臉書貼文活動，凡加入寒舍生活APP、按讚追蹤飯店的facebook專頁、按讚貼文、標記兩位朋友並留言獻上祝福，有機會抽中五星住宿券，最大獎價值高達2萬6千元。

礁溪晶泉丰旅今（6）日也開始「限時快閃」活動，只賣3天。於飯店官網開賣定價逾兩萬元家庭溫泉客房推出3折起，四位成人入住，最低每人每晚僅1680元，贈自助式吃到飽早餐。優惠時間為今（6）日上午9點起至9月9日上午9點，入住日期為2023年9月6日起至2023年10月31日止。

▲晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出限期快閃優惠，可入住四位成人的家庭溫泉客房，最低每人每晚僅要1,680元起，贈自助式吃到飽早餐。（圖／晶泉丰旅提供）
▲晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅推出限期快閃優惠，可入住四位成人的家庭溫泉客房，最低每人每晚僅要1,680元起，贈自助式吃到飽早餐。（圖／晶泉丰旅提供）
另推出一泊二食，日式雅緻溫泉雙人客房兩人成行，每人每晚只要3350元起，享自助式早餐及三燔礁溪極緻壽喜燒吃到飽兩客，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，視覺繽紛的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋。
 

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