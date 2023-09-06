央行32元保衛戰還沒了！美元指數近105 新台幣早盤貶至31.969元
在市場擔憂全球經濟前景下，資金轉向美元避險，支撐美元指數向105挺進，亞洲主要貨幣兌美元走貶，日圓兌美元更貶破147價位，新台幣兌美元今（6）日早盤也貶破31.9元，並向32元整數關卡逼近，一度來到31.969元，貶值7.4分，目前在31.953元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
目前美元指數在104.85附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元目前來到147.62價位，韓元也貶到1335.40兌1美元，人民幣兌美元中間也大幅下修至7.1969，離岸人民幣亦貶至7.3239兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤同樣走貶，一開盤就貶破31.9元，以31.92元、貶值2.5分開出，在亞幣包括日圓、人民幣兌美元走弱下，新台幣兌美元也進一步向32元靠攏，一度下探31.969元，貶值7.4分，目前在31.953元震盪整理。
不過，央行昨日才坦言，因外資匯出及美元走強，為維持市場秩序，有進場調節匯率，也使得8月外匯存底終止連10升，匯銀人士認為這也是新台幣未貶破32元的原因，只是美元指數續向105挺進，新台幣兌美元今日貶到31.969元，看來新台幣32元保衛戰還沒結束，央行恐怕得續守。