U18世界盃棒球賽／狂！張趙紘單局雙響砲 中華16:2扣倒波多黎各
U18世界盃棒球賽A組預賽最後一戰因雨延至今日舉行，中華隊今（6）日出戰波多黎各，首局中華隊就灌進5分，二壘重砲張趙紘在二局下演出「單局雙響砲」，一人就灌進5分打點，柯敬賢也轟陽春砲，徹底把波多黎各打爆，戰局也早早失去懸念，終場中華隊就以16：2擊退波國，以分組龍頭之姿，並帶著2勝進入超級循環賽。
記者路皓惟/綜合報導
一局下，波多黎各先發投手Alexis Martinez狀況多，先是控球失準壞球連發，丟出4次四壞保送，並且被抓一次投手犯規，僅投0.2局退場，接替登板的Carlos Jazmin一樣出現投手犯規，該局中華隊靠著4次保送、2次失誤和胡孟智安打，一口氣灌進5分大局。
二局下，許庭綸先是掃出二壘安打，下一棒張趙紘轟出兩分砲，這也是本屆中華隊團隊的第一轟，取得7：0領先，在兩出局後，林佳緯選到四壞球上壘，徐紹予二壘安打再下一城，接著李勛傑、胡孟智和許庭綸連續安打，隨後張趙紘再轟出三分砲，幫助中華隊擴大至14：0領先。
三局下，王念好挨觸身球上壘，徐紹予擊出左外野安打，林立恩把握得點圈機會敲安，中華隊攻下本場第15分。四局下柯敬賢也炸裂，敲出賽會個人首轟。
此戰中華隊先發孫易磊主投2局被敲1安打，丟出3次三振，曾偉喆丟2.2局被敲4安打失掉1分，投出5次三振和1次觸身球。五局上兩出局林佳緯接替登板，雖然投第一球就被安打丟分，但最終中華隊仍以14分之差大勝。
今天中華隊拿下勝利後，預賽5戰取得全勝，確定排名A組龍頭，將帶著2勝進入超級循環賽；超級循環賽將於9月7日於天母棒球場開打，中華隊將先對上美國隊，接著8日對戰荷蘭，9日對決日本，爭取進入冠軍戰。