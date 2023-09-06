張書豪出道17年歐陽妮妮成唯一緋聞 當見習老爸喜收「我愛你」
34歲張書豪出道17年幾乎沒有花邊新聞，只有始終不認的緋聞女友歐陽妮妮，終於在今（6）日他們爆出婚訊，替這段戀情捎來好消息。他們2019年被抓包拍完《腦波小姐》後同遊峇里島，但戀情傳了4年始終不鬆口認愛，張書豪更曾為了不讓新戲記者會失焦，堅持不談感情，讓場面搞得尷尬，可見他相當保護戀情。
記者蔡依庭／綜合報導
其實早在他們燃起愛苗之前，都各自有段和圈外人的感情。當時更被指出，他們就是因合作後，才和另一半分手，進而雙方陷入熱戀。但即便他們多次被拍到出雙入對，或是和對方家人聚會、自然進出對方住處，不認愛就是不認愛。直到今年情人節參加好友夏如芝與張捷婚禮後，才漸漸大方不避諱同框。
張書豪當年演出導演易智言經典作品《危險心靈》嶄露頭角，而後最讓人印象深刻的絕對是在電影《女朋友·男朋友》中的同志角色「許神龍」，一舉入圍金馬獎和台北電影節「最佳男配角獎」，最後成功抱回家北影男配角獎。
出道後星途順遂，綜觀他的演藝事業雖沒到大紅大紫，但產量平均，幾乎年年都有戲劇或電影作品，演技實力毋庸置疑。他今年加入橘子集團出資全新影集《便利商店1999》，將和港星余文樂、李李仁、賴雅妍、林美秀等人合作，故事時間軸橫跨1999年至2024年，描述1999年熱銷經典遊戲「便利商店」，掀起回憶殺。
張書豪和歐陽妮妮事業早已穩定，加上看著夏如芝與張捷婚後幸福，又育有超級萌娃「芝麻」，不免增加對婚姻的憧憬。張書豪昨天當見習老爸，特地去接乾女兒芝麻放學，在回程路途上耐心陪玩又陪聊，吃飯時還收到小萌娃童言童語對他說「我愛你」，瞬間讓人融化。