Android Logo 用10年的「a」長大了！ 綠色機器人也換新樣貌
蘋果發表會倒數中！除了iPhone 15之外，最新的作業系統iOS 17正式版應該也會同時推送給用戶。另外一個山頭的Google也不忘刷一波存在感，今（6）日宣布用了10年的「android」 LOGO要改版了，從原本小寫「a」改成大寫「A」，讓「Android」更具有份量，同時經典的綠色機器人也進化成立體版，另有不同顏色和裝扮。
記者周淑萍/綜合報導
根據Google統計，目前全球Android 設備數量已超過 30 億台，而Android LOGO 向來就特立獨行的使用小寫「a」，這一用也用了10年，這10年內也改過字體和機器人顏色，但依舊保留了小寫「a」成為Logo上的特色。為了迎接生成式AI的到來，android Logo要改成Android了，透過大寫的Ａ增加份量Logo上的份量，同時搭配全新的小綠人也更能有平衡感。
提到Android就會讓人回想到以往Android的命名法，都用甜點來命名，Google內部人員曾經解釋，「因為這些裝置使我們生活甜蜜，因此每代Android版本都以甜品來命名」，從最早的Cupcake、Donut、Ice Cream、Jelly Bean、Kitkat，每每Google IO大會前，科技圈都會開始猜今年會用哪一個甜點命名。
到了近年Google官方已經不使用甜點來命名，而是中規中矩的在Android 後面加上版本數字，主要是用來方便記憶和辨識，而內部的代號則依舊使用甜點名稱，像是目前的Android 14，內部的代號則為「Upside Down Cake」，在生硬的作業系統中保留了幾分趣味的堅持。