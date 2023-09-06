遭指「半導體先進封測物流系統」含陸資技術 廣運澄清釋疑了
台北國際半導體展今（6）日在台北南港展覽一、二館開展，今年參展廠商高達950家，其中近年來也進軍半導體自動化市場的設備廠廣運，推出「半導體先進封測物流系統」，卻遭市場質疑疑具有陸資技術，對此，廣運執行長謝明凱鄭重否認，強調相關技術除自行研究外，只與2-3家美國廠商合作開發相關技術。
記者林莞茜／綜合報導
廣運為自動化生產解決方案和物流系統供應商，近年更深入關注自動化發展趨勢，積極開拓國際市場，推廣創新產品，為客戶提供全方位的解決方案，包括從規劃、設計、製造、安裝到售後服務，不過其推出的「半導體先進封測物流系統」，遭疑專利含有陸資技術。
針對市場質疑，廣運執行長謝明凱解釋，廣運兩年前就開始研發相關自動化設備，也與美國數家廠商洽談合作、開發新技術，否認半導體先進封測物流系統含有陸資技術「不懂傳聞到底是哪裡來的」，並指出，該套系統已與業者洽談中，希望第4季能夠傳出好消息，若客戶反應良好，可望有效增添獲利，成為廣運另一個營運支柱。
廣運集團已於今年6月完成泰國子公司設立，今年第二季合併營收17.1億元，稅後淨利2億元，每股盈餘為0.8元，為近四季獲利新高；累計上半年合併營收30.5億元，較去年同期成長20%。