疫後觀光餐飲工作機會大增9/16就博會釋2800職缺

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劉邦棟說，觀光旅遊、餐飲業回溫就是機會，觀光餐飲業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力，他也建議青年朋友求職「先求有再求好」，更重要的是要學習職場應對進退、建立人脈關係。
劉邦棟還說，為協助廠商補足人力，雲嘉南分署將在9月16日於新光三越台南新天地6樓舉辦雲嘉南區大型就博會，將有57家廠商提供逾2800個職缺，現場還設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、王座國際餐飲、星巴克、昇恆昌、統一超商等多家廠商參與徵才，其中8成職缺為在地職缺，歡迎想求職的青年朋友或轉職民眾把握機會。
此外，為協助青年盡速就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合政府相關部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高45,000元；「產業新尖兵計畫」提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領，劉邦棟鼓勵青年朋友多加運用，今年1-7月雲嘉南分署已累積服務19,890名青年順利就業或轉正職。
劉邦棟提醒青年朋友，在面對職涯抉擇時，善用政府資源，可達事半功倍的效果，無論是面臨職涯迷惘、或想增進求職面試技巧，分署轄內各就業中心都能提供深度諮詢、職業心理測驗、就促研習、履歷健診等服務，詳情可洽轄區各就業中心，亦可撥打免付費客服專線：0800-777-888。