民眾黨幹部遭爆為洪門成員 吳欣岱：柯文哲就是中國「夢幻選手」
網紅四叉貓今（6）日再爆料民眾黨台北黨部幹部為洪門成員，包括中山區與松山區主任同屬統派團體「洪門聖文山」，對此基進黨立委參選人吳欣岱表示，也難怪民眾黨總統參選人柯文哲稱「中國要他選總統」，統派團體全力相挺，「柯文哲就是中國的『夢幻選手』。」
記者陳威叡／台北報導
吳欣岱表示，被爆染黑又染黃的民眾黨，終於被抓到染紅的證據，民眾黨台北黨部的中山區主任以及松山區主任除被爆料亂停車以及有妨礙投票前科外，最讓人訝異的是兩人同屬統派團體「洪門聖文山」，「可見柯文哲就是他們理想中可以完成兩岸統一的候選人」。
吳欣岱說明，很多人對「洪門聖文山」一知半解，只知道「洪門」過去是「反清復明」的神祕組織。隨著歷史的演變，出現了各個「山頭」，「聖文山」就是在台灣洪門「門生」最多的山頭，且以擁護「中國統一、偉大復興」為理念，以「兩岸一家親、共圓中國夢」為發展宗旨，是洪門內最活躍的統派勢力。
吳欣岱批評，這也難怪柯文哲會說「中國要他選總統」，民眾黨內吸納這些黑道統派，就是因為柯文哲「兩岸一家親立場」跟他們不謀而合，可見柯文哲中國統戰工作的「夢幻選手」。
吳欣岱指出，民眾黨一直刻意淡化兩岸議題，然而地方黨部現今成為統戰組織的窩藏點，也不知道究竟除了統派組織人力上的協助，是否還有其他資金、資源的挹注，認為柯文哲要說清楚。