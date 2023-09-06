進口商賺國難財？農業部詳解超思買蛋費用明細　揭唯一獲利可能性

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根據中央畜產會與超思的緊急進口合約書內容，超思公司須負責與巴西原產地廠商接洽、並代墊雞蛋採購的貨款，後確保雞蛋抵達台灣、並經過畜產會驗收，畜產會才會依據相關單據，支付超思公司墊付的雞蛋費用款項，若有出現不合規格、或具有衛生安全疑慮，導致貨品在邊境遭到銷毀的情況，衍伸費用由超思公司負擔。
農業部這次公布的費用明細中載明，超思公司總計進口8814萬顆雞蛋，超思公司代墊的貨款為4.78億元，而這筆費用在經過畜產會驗收雞蛋產品、確認品質符合合約需求後，也如數支付給超思公司，計為4.78億元，因此此一款項本身，超思公司並無額外盈虧產生。
費用明細的關稅、營業稅方面，依據農業部公佈的合約內容，超思可以另找報關業者協助報關程序，而30%的進口關稅、5%營業稅也都會由畜產會吸收，不過須採取實報實銷，超思須提出報關業者開立的報價文件，分批向畜產會請款，而對政府整體來說，這筆稅款費用最終也還是會回到國庫體系中。
至於管銷成本則分為兩項列出，其中超思在報關過程中代墊的費用，如吊櫃拖車、檢驗檢疫、場地裝卸、內陸運輸等費用採取實支實付，超思公司同樣需要依照單據向畜產會請款，也屬於合約中明定、由政府吸收的衍生費用範疇。
較容易引起爭議的則是合約中「服務手續費」一項，依據合約內容，超思以此名義請款的費用上限為貨款的8%，以表列的雞蛋代墊貨款4.78億元來計算，請款上限即為0.38億元，可報請費用包括貿易商管銷成本，如貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等。
依據農業部公佈的費用明細，超思公司這次交易中，服務手續費請款已達到上限。農業部畜牧司長張經緯表示，其實相關合約內容，在說明會時就有相當多業者反應不划算，在廠商以超急件處理貨品的情況下，衍伸的貸款費用可觀，因此很難從此獲利，何況還有其他如產品於邊境檢疫不合格的風險。
張經緯說，在這筆貿易中，超思在沒有發生任何貿易意外的情況下，唯一可能獲得的毛利，就只有這3800萬元，而以現實情況來說，超思先前有一批雞蛋因為動物用藥違規而遭到銷毀，其中的損失算進來，公司即使從畜產會實際得到服務手續費收益，也要回頭填補該次事件損失的滯關、焚化處理費用，動輒800、900萬以上。
農業部推估，超思公司進口的雞蛋以國內產地價4.29元售出，畜產會收入為3.78億元，農業部吸收的差額為3.29億元，若扣除最終轉入政府收入的關稅、營業稅費用1.74億元，這次交易政府每顆雞蛋賣出需要吸收的價差不到2元。