「超思」進口蛋爭議！陳吉仲曝便宜雞蛋來歷　真實價格遭打臉

進口商賺國難財？農業部詳解超思買蛋費用明細　揭唯一獲利可能性

▲農業部今（6）日臨時記者會說明超思雞蛋交易爭議，並公布相關費用明細表。（圖／記者許若茵攝）
▲農業部今（6）日臨時記者會說明超思雞蛋交易爭議，並公布相關費用明細表。（圖／記者許若茵攝）

記者林志怡／台北報導

今年年初的禽流感疫情引發缺蛋危機，超思公司配合農業部雞蛋專案進口措施、引入逾6成的雞蛋，交易金額達6億，卻因資本額僅50萬元，引發各界質疑，更有民代批評業者大發國難財、借缺蛋危機賺取政府補助，對此農業部於今（6）日記者會公開相關費用明細，否認補助款存在。

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農業部於今日的記者會中公布中央畜產會與超思公司間的緊急進口合約書內容。農業部長陳吉仲亦對此解釋，為因應缺蛋危機，農業部暫時性開放巴西、波蘭、菲律賓地區的雞蛋專案進口，但建立貿易往來、找到蛋源、取得衛生安全文書都需要時間，包括超思在內的9間廠商，在這次貿易中扮演協助角色。

根據中央畜產會與超思的緊急進口合約書內容，超思公司須負責與巴西原產地廠商接洽、並代墊雞蛋採購的貨款，後確保雞蛋抵達台灣、並經過畜產會驗收，畜產會才會依據相關單據，支付超思公司墊付的雞蛋費用款項，若有出現不合規格、或具有衛生安全疑慮，導致貨品在邊境遭到銷毀的情況，衍伸費用由超思公司負擔。

▲農業部今（6）日公布超思雞蛋交易相關費用。（圖／農業部提供）
▲農業部今（6）日公布超思雞蛋交易相關費用。（圖／農業部提供）
農業部這次公布的費用明細中載明，超思公司總計進口8814萬顆雞蛋，超思公司代墊的貨款為4.78億元，而這筆費用在經過畜產會驗收雞蛋產品、確認品質符合合約需求後，也如數支付給超思公司，計為4.78億元，因此此一款項本身，超思公司並無額外盈虧產生。

費用明細的關稅、營業稅方面，依據農業部公佈的合約內容，超思可以另找報關業者協助報關程序，而30%的進口關稅、5%營業稅也都會由畜產會吸收，不過須採取實報實銷，超思須提出報關業者開立的報價文件，分批向畜產會請款，而對政府整體來說，這筆稅款費用最終也還是會回到國庫體系中。

至於管銷成本則分為兩項列出，其中超思在報關過程中代墊的費用，如吊櫃拖車、檢驗檢疫、場地裝卸、內陸運輸等費用採取實支實付，超思公司同樣需要依照單據向畜產會請款，也屬於合約中明定、由政府吸收的衍生費用範疇。

較容易引起爭議的則是合約中「服務手續費」一項，依據合約內容，超思以此名義請款的費用上限為貨款的8%，以表列的雞蛋代墊貨款4.78億元來計算，請款上限即為0.38億元，可報請費用包括貿易商管銷成本，如貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等。

依據農業部公佈的費用明細，超思公司這次交易中，服務手續費請款已達到上限。農業部畜牧司長張經緯表示，其實相關合約內容，在說明會時就有相當多業者反應不划算，在廠商以超急件處理貨品的情況下，衍伸的貸款費用可觀，因此很難從此獲利，何況還有其他如產品於邊境檢疫不合格的風險。

張經緯說，在這筆貿易中，超思在沒有發生任何貿易意外的情況下，唯一可能獲得的毛利，就只有這3800萬元，而以現實情況來說，超思先前有一批雞蛋因為動物用藥違規而遭到銷毀，其中的損失算進來，公司即使從畜產會實際得到服務手續費收益，也要回頭填補該次事件損失的滯關、焚化處理費用，動輒800、900萬以上。

農業部推估，超思公司進口的雞蛋以國內產地價4.29元售出，畜產會收入為3.78億元，農業部吸收的差額為3.29億元，若扣除最終轉入政府收入的關稅、營業稅費用1.74億元，這次交易政府每顆雞蛋賣出需要吸收的價差不到2元。

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