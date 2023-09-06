很壞！Google釋出Pixel新廣告 暗酸iPhone 15終於支援USB C
蘋果推進新功能的步調往往比Android 系統慢許多，也因此成為其他手機品牌開酸目標。以往以三星攻擊的火力最強，這次在蘋果發表會前，Google也學壞了！推出了名為「Best Phones Forever：Spa Day」的影片，影片中iPhone 和 Pixel手機和諧待在Spa裡，片尾反轉暗酸 iPhone「終於支援USB C充電」，最後加碼提醒10月5日有Pixel新手機的發表會。
記者周淑萍/綜合報導
去年蘋果發表iPhone 14後，三星就立即推出了「On The Fence」廣告，暗諷蘋果尚未推出折疊機，要果粉轉投奔三星懷抱。隨著蘋果發表會即將在9月13日凌晨發發表，這次是Google開酸，釋出「Best Phones Forever：Spa Day」的影片，影片中iPhone 和 Pixel手機和諧待在Spa裡，開頭由iPhone向Pixel說「在重要的發表會前做個SPA真是太棒了」，
但就像是姊妹淘的聚會時彼此抱怨工作，iPhone碎念：16年前發表時，用「滑動解鎖」就震驚全場。接著透過iPhone 大大捧自家的Pixel手機功能，像是修復模糊照片、自動接聽未知來電、即時翻譯聊天訊息等。讓iPhone忍不住抱怨「光想到就累」。
最後來個反轉，iPhone說自己有秘密武器「USB-see」，讓Pixel立即Get到驚呼「你終於要開始使用USB-C充電了嗎？」，酸味十足，但也相當有趣！影片最後不忘提醒10月4日有Google發表會。預料可以看到Pixel 8、Pixel 8 Pro手機之外，智慧手錶Pixel Watch 2，以及無線藍牙耳機Pixel Buds Pro也有望同步登場。