「債權讓與」真吸金！吸金75億5千萬元 依銀行法起訴15人

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臺灣臺中地方檢察署重案支援中心主任(秉股)黃裕峯檢察官為查緝不法金流，遏止類似im.B非法債權投資吸金平臺移轉國內資金，影響國家經濟金融秩序，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局臺中市調查處及臺中市政府警察局第六分局共同偵辦。專案小組於今年7月11日前往臺中市、臺北市、新北市及桃園市等10處持行搜索、拘提，查扣現金新臺幣（下同）385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機及筆記型電腦、NAS主機等電磁紀錄等贓證物，由刑事局中部打擊犯罪中心追查境外資金移轉洗錢流向，經臺灣臺中地方法院准予扣押集團陳姓主嫌名下房地產1筆及「旭新公司」名下金融帳戶，查扣金額總計1億4,000餘萬元。全案業經臺中地檢署偵結起訴。
刑事局呼籲，國人任何投資應透過國內合法金融機構管道進行投資匯款，勿輕信「保證獲利」或是海外債權認購投資方案，極可能都是龐氏騙局，最後血本無歸。如有發現「保證獲利」或債權媒合投資專案平臺或網站，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。檢警將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維護國家經濟穩定及社會大眾投資權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。