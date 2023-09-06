兩國元首見證　高雄與史國首都姆巴巴內市締結姊妹市

高雄市長陳其邁昨（5）日隨總統蔡英文出訪友邦史瓦帝尼，抵達史國首日，旋即隨蔡總統拜會史國國王恩史瓦帝三世。在兩位國家元首的見證之下，陳其邁代表高雄市與史國首都姆巴巴內市長簽訂姊妹市協定，雙方未來將就雙語教育進行合作，並強化青年、農業等領域的實質交流。迎來第38個姐妹市及友好夥伴城市！
記者郭凱杰／高雄報導
訪問史國期間，市長陳其邁今天隨同總統出席史國55/55雙慶儀式、參觀史京政府醫院大樓，並出席恩史瓦帝三世國王國宴；7日出席媒體茶敘、拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫成果展、與技術團及醫療團餐敘、參訪Hlane皇家國家公園；預計於9月8日返抵國門。
陳其邁指出，高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方在推動雙語教育及青年交流等面向深具合作潛力，兩市未來於姊妹市基礎上，規劃將由符合資格之史國青年至高雄市擔任外籍英語教學人員進行授課，透過中央與地方協力合作，擴充高雄市雙語教育量能，更促進我國學子對史國及姆市之認識，厚實兩國邦誼。
高雄市近年來積極推動智慧城市、導入智慧農業，在公共衛生等相關領域，和史國也都有交流經驗。行政暨國際處長張硯卿說明，姆巴巴內市為高雄市第38個姊妹市及友好夥伴城市後，未來雙方將能更進一步在各領域加深交流，也將邀請姆市至高雄參訪，透過城市互動發展更密切的合作機會，拓展高雄與國際連結。